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Šéf Volkswagenu verí, že automobilka zníži náklady bez zatvárania
Program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch Volkswagenu už prináša výsledky, uviedol Blume.
Autor TASR
Berlín 12. júla (TASR) - Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. „Existujú inteligentnejšie riešenia ako zatváranie závodov,“ povedal Blume v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch Volkswagenu už prináša výsledky, uviedol Blume. „Len v minulom roku sme dokázali znížiť naše výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %. To je významný pokrok,“ poznamenal.
Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje z automobilky, zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko na štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí dozornej rady Volkswagenu hlasovali proti balíku úsporných opatrení.
Podrobnosti o zamietnutom balíku sa zatiaľ objavili iba prostredníctvom správ v médiách. Podľa časopisu Manager Magazin by automobilka mohla globálne zrušiť až 100.000 pracovných miest, čiže dvakrát viac, ako pôvodne plánovala. Denník Bild uviedol, že zrušených by mohlo byť až 120.000 pracovných pozícií. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi.
Program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch Volkswagenu už prináša výsledky, uviedol Blume. „Len v minulom roku sme dokázali znížiť naše výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %. To je významný pokrok,“ poznamenal.
Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje z automobilky, zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko na štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí dozornej rady Volkswagenu hlasovali proti balíku úsporných opatrení.
Podrobnosti o zamietnutom balíku sa zatiaľ objavili iba prostredníctvom správ v médiách. Podľa časopisu Manager Magazin by automobilka mohla globálne zrušiť až 100.000 pracovných miest, čiže dvakrát viac, ako pôvodne plánovala. Denník Bild uviedol, že zrušených by mohlo byť až 120.000 pracovných pozícií. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi.