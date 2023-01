Šéf VW China predpovedá nárast predaja áut v Číne v roku 2023 o 5 %

Šanghaj 11. januára (TASR) - Celkový predaj osobných áut v Číne v roku 2023 vzrastie o 5 %. Povedal to pre čínske médiá prezident čínskej divízie nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW) Ralf Brandstätter. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predpovedal tiež, že tzv. nové energetické vozidlá (NEV), ktoré zahŕňajú čisto elektrické aj tzv. plug-in hybridy, by mohli v roku 2023 predstavovať jednu tretinu celkového predaja osobných vozidiel v Číne.



Volkswagen potvrdil túto prognózu, o ktorej ako prvé informovalo v stredu čínske médium Cailianshe.



Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) odhaduje, že celkový predaj áut v krajine, ktoré je najväčším automobilovým trhom na svete, tento rok vzrastie o 3 %. No zároveň ďalšia vplyvná skupina, čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA), predpovedá, že predaj áut v krajine bude tento rok stagnovať alebo stúpne len mierne.



Za celý minulý rok sa podľa údajov CPCA predaj áut v Číne zvýšil len o 1,6 %. Združenie varovalo tiež, že najväčší svetový automobilový trh zaznamená v januári prudký pokles predaja. Dôvodom je vypršanie vládnych stimulov na kúpu elektrických vozidiel na konci minulého roka aj voľno spojené s oslavami nového lunárneho roka v Číne.