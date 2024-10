Šéf VW O.Blume požaduje, aby EÚ korigovala clá na čínske elektromobily

Frankfurt nad Mohanom 6. októbra (TASR) - Čínske automobilky by mali mať možnosť vyhnúť sa clám tým, že investujú v Európskej únii (EÚ), tvrdí šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ by podľa Blumeho mala zvážiť, či neupraví plánované clá na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne tak, aby zohľadňovali investície čínskych automobiliek v Európe.



"Namiesto dodatočných ciel by to malo byť o vzájomnom ocenení investícií. Tí, ktorí investujú, vytvárajú pracovné miesta a spolupracujú s lokálnymi firmami, by mali byť zvýhodnení, pokiaľ ide o clá," uviedol Blume v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag.



Európska komisia (EK) v piatok (4. 10.) uviedla, že EÚ bude pokračovať v zavádzaní ciel na elektromobily vyrobené v Číne. A to aj napriek odporu zo strany Nemecka a nemeckých automobiliek, ktoré sa postavili proti clám.



Podľa Blumeho existuje riziko, že odvetné clá zo strany Číny poškodia európskych výrobcov.