Šéf Výboru EP pre rybolov naďalej odmieta kompromis s Britániou

Brusel/Paríž 7. októbra (TASR) - Európska únia by nemala Británii ustúpiť v oblasti rybolovu a súhlasiť s požiadavkou Londýna na ročné rybolovné kvóty pre EÚ. Povedal to v stredu predseda Výboru Európskeho parlamentu pre rybolov Pierre Karleskind. To znamená, že Paríž svoj postoj nemieni zmeniť, čo šance na obchodnú dohodu s Britániou znižuje.



Británia vystúpila z Európskej únie koncom januára a do konca tohto roka plynie takzvané prechodné obdobie. V rámci neho sa Brusel a Londýn musia dohodnúť na budúcich vzťahoch ako politických, tak obchodných. Zatiaľ sa však nepodarilo zhodnúť v niektorých citlivých otázkach, medzi nimi v otázke rybolovu štátov EÚ v britských vodách.



EÚ chce dosiahnuť trvalé práva pre krajiny EÚ na lov rýb v britských vodách. To je kľúčové najmä pre Francúzsko, kde komunity rybárov majú nemalý politický vplyv. Británia však požaduje dohodu podobnú tej s Nórskom, v rámci ktorej sa rybolovné kvóty stanovujú každý rok.



Dva diplomatické zdroje z EÚ uviedli, že ostatné členské krajiny sa usilujú Francúzsko presvedčiť ku kompromisu. Karleskind však v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že každoročné rokovania o prístupe do britských vôd a kvótach sú pre Francúzov "jednou z červených čiar".



"Kto bude investovať do rybárskej lode v hodnote 3 milióny eur, ak nebude vedieť, či bude môcť loviť ryby aj o dva roky," položil otázku v rozhovore pre Reuters.



EÚ už niekoľkokrát uviedla, že každoročné rokovania o rybolovných kvótach sú neakceptovateľné, nemenované únijné zdroje však signalizovali možný kompromis. Nemecko, ktoré chce dosiahnuť s Britániou obchodnú dohodu, aby sa vyhlo dovozným clám poškodzujúcim jeho automobilky, má záujem na dohode o rybolove.



To naznačila aj kancelárka Angela Merkelová. Ako povedala po tom, čo Británia a Nórsko dosiahli separátnu dohodu v tejto oblasti, "to dokazuje, že dohoda je možná".



Niektorí diplomati z EÚ pre Reuters uviedli, že Francúzsko bude musieť do určitej miery ustúpiť, ak sa má obchodná dohoda s Britániou dosiahnuť. "Francúzi si veľmi dobre uvedomujú, že ich požiadavky v oblasti rybolovu sú nerealistické. Je potrebné, aby v určitej situácii urobili krok späť," povedal pre Reuters jeden z únijných diplomatov oboznámený s rokovaniami o brexite. Okrem rybolovu k ďalším nevyriešeným bodom patrí štátna pomoc a riešenie sporov.