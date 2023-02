Šéf Wirecard sa postavil pred súd, vinu za kolaps firmy odmieta

Mníchov 13. februára (TASR) – Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Wirecard Markus Braun v pondelok na súde v Mníchove poprel všetky obvinenia proti nemu v súvislosti s jej bankrotom v lete 2020. A trval na tom, že nevedel o masívnom účtovnom podvode, ktorý spôsobil jej pád. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť Wirecard bola poskytovateľom platobných služieb na rozhraní medzi spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty na jednej strane a maloobchodníkmi a inými predajcami na strane druhej. Patrila medzi hviezdy v nemeckom korporátnom segmente a bola zaradená aj do akciového indexu. Ale po rýchlej ceste nahor nasledoval rovnako rýchly pád, keď spoločnosť Ernst & Young Audit Company (EY) začiatkom leta 2020 odmietla podpísať audit za rok 2019, pretože v účtovníctve Wirecard chýbalo 1,9 miliardy eur, ktoré mali byť uložené na správcovských účtoch v Ázii. Spoločnosť neskôr pripustila, že aktíva v tejto hodnote pravdepodobne neexistujú. Podvody vo Wirecard tak pripravili banky a investorov o viac ako 3 miliardy eur.



Pre podozrenie z podvodu, falšovania účtovníctva a manipulácie s trhom boli zadržaní traja bývalí manažéri firmy Wirecard. Braun sa ako prvý postavil pred súd v rámci najväčšieho procesu v súvislosti s podvodom v povojnovej histórii Nemecka. A obvinil ostatných manažérov z úkladov za jeho chrbtom.



Prokuratúra obviňuje 53-ročného muža z podvodov, manipulácie s trhom, z falošného účtovníctva a porušenia dôvery. "Odmietam všetky obvinenia," povedal Braun sudcom v Mníchove. Braun, narodený v Rakúsku, je obžalovaný spolu so šéfom účtovníkov Stephanom von Erffom a Oliverom Bellenhausom, bývalým šéfom dubajskej dcérskej spoločnosti Wirecard.



Proces s trojicou vysokých manažérov sa začal v decembri, pričom prokurátori tvrdia, že trojica prostredníctvom iných firiem, tzv. tretích strán, vykazovala toky tržieb, čím vytvárala dojem, že spoločnosť je zisková, aj keď mala straty.



Braun, ktorý je už vyše dvoch rokov vo väzbe, vinu vždy popieral. Jeho tím obhajcov označil za hlavného strojcu podvodu bývalého prevádzkového riaditeľa Jana Maršálka, Rakúšana s českými koreňmi, ktorý je na úteku.



Vo svojom prvom dlhšom prejave na súde Braun v pondelok povedal, že nevedel o žiadnych podvodných aktivitách v spoločnosti Wirecard. "Ani som sa nespojil s ostatnými, aby sme vytvorili gang," vyhlásil a dodal, že pád Wirecard bol pre neho "šokom".



Braunov spoluobvinený Bellenhaus, ktorý sa priznal k podvodu a stal sa hlavným svedkom obžaloby, ponúkol inú verziu udalostí. V decembri sudcom povedal že Wirecard bol od začiatku "podvod", pričom Braun bol "v jadre všetkého".



Braunovi obhajcovia sa snažili podkopať Bellenhausove svedectvo a tvrdili, že Bellenhaus nebol svedkom, ale "hlavným páchateľom v gangu, ktorého jediným cieľom bolo spreneveriť peniaze".



Kolaps Wirecard vyvolal v Nemecku šok, poškodil reputáciu krajiny ako finančného centra a podnietil zmeny v úrade pre bankový dohľad (BaFin). Očakáva sa, že proces bude trvať až do roku 2024.