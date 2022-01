Plat šéfa Apple za minulý rok bol 1447-krát vyšší ako priemer vo firme

New York 7. januára (TASR)- Plat Tima Cooka, šéfa amerického technologického giganta Apple, v roku 2021 bol až 1447-krát vyšší ako priemerný plat zamestnanca tejto spoločnosti. Ukázali to vo štvrtok (6. 1.) údaje pre burzu. Prispelo k tomu posilnenie akcií Apple, čo Cookovi pomohlo zarobiť celkovo takmer 100 miliónov USD.



V roku 2021 dosiahol tzv. medián mzdy zamestnancov Apple 68.254 USD (60.412,46 eura), uviedla spoločnosť a dodala, že pri porovnaní použila nový medián v dôsledku zmien v nábore a odmeňovaní.



Na ilustráciu, v roku 2020 dosiahol mzdový medián v Apple 57.783 USD a Cook zarobil 256-násobok tejto sumy.



Výrobca iPhonov v uplynulých dvoch rokoch ťažil zo silného dopytu po svojich produktoch a službách, keďže veľa ľudí počas pandémie nového koronavírusu pracovalo a študovalo z domu.



Cook, ktorého plat zostal na úrovni 3 milióny USD, dostal za minulý rok 82,3 milióna USD v akciách, 12 miliónov USD za dosiahnutie cieľov spoločnosti Apple a zhruba 1,4 milióna USD predstavovali rôzne náhrady - za leteckú dopravu, poistné a ďalšie.



Celkovo tak dostal 98,7 milióna USD v porovnaní so 14,8 milióna USD v roku 2020.



(1 EUR = 1,1298 USD)