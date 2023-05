Šéfa regulačného úradu by mal odvolávať predseda NR SR na návrh vlády

Bratislava 3. mája (TASR) - Ak predseda regulačného úradu prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie, odvolávať by ho mal predseda Národnej rady (NR) SR na návrh vlády. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania.



Návrh z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR predlžuje lehotu na navrhnutie kandidáta na predsedu regulačného úradu parlamentu z doterajších troch na šesť mesiacov. Zrušiť sa má tiež funkcia podpredsedu Dopravného úradu. Doterajšia prax podľa predkladateľa ukázala, že táto funkcia je nadbytočná.



Zo zákona sa majú tiež vypustiť ustanovenia duplicitné s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, týkajúce sa výkonu funkcie predsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu, ako aj podpredsedu regulačného úradu. Vynechať sa majú aj ustanovenia duplicitné so zákonom o štátnej službe, pokiaľ ide o zákaz podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.



Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 1. augusta tohto roka.