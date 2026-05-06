Šefčovič a Greer nedosiahli kompromis v otázke ciel
Šefčovič vyzval americkú stranu, aby sa vrátila k dohodám dosiahnutým v auguste 2025.
Brusel 6. mája (TASR) - Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer nedosiahli kompromis v otázke hroziaceho zvýšenia ciel na európske automobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na denník Politico.
Šefčovič vyzval americkú stranu, aby sa vrátila k dohodám dosiahnutým v auguste 2025, Greer sa však nevzdal myšlienky uvaliť na automobily a automobilové komponenty z EÚ 25-percentné clo, uviedol zdroj denníka. Mnohé členské štáty Únie na čele s Nemeckom a jeho dôležitým automobilovým priemyslom si veľmi želajú „aby sa dohoda konečne dostala na papier“, poslanci Európskeho parlamentu (EP) však „podporili dodatočné podmienky, ktoré by implementáciu dohodu odložili, kým Trump nezníži clá na oceľ, pozastavili by jej účinnosť, ak by ohrozoval územnú celistvosť EÚ, a zrušili by ju pred koncom jeho funkčného obdobia“, napísal Politico.
Denník citoval nemenovaného diplomata EÚ, podľa ktorého poslanci EP tlačia na svoje vlády, aby voči USA ešte viac pritvrdili.
Stretnutie Greera a Šefčoviča sa uskutočnilo po tom, ako prezident USA Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany európskeho spoločenstva.
Trump oznámil, že má v úmysle zvýšiť clá na osobné a nákladné automobily dovážané z EÚ na 25 %, pričom argumentoval, že Únia nedodržiava obchodnú dohodu, ktorá predpokladá, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových komponentov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %. EÚ obvinenie odmietla a pohrozila USA odvetnými opatreniami, ak zavedú zvýšené clá.
