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Šefčovič a Wang riešili obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Čínou
EÚ a Čína poukázali na dôležitosť riešenia výziev, ktoré ovplyvňujú bilaterálne obchodné vzťahy, a dohodli sa na hľadaní praktických riešení.
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v pondelok (29. 6.) eurokomisár EÚ pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič a čínsky minister obchodu Wang Wentao usporiadali v Bruseli prvé stretnutie Obchodných a investičných konzultácií (TIC) medzi EÚ a Čínou. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že EÚ a Čína, ako kľúčoví obchodní partneri, sa zhodli na tom, že hlavným cieľom TIC je posilniť dialóg na ministerskej úrovni o obchodných a investičných politikách s cieľom stabilizovať a vyvážiť vzájomné bilaterálne vzťahy.
EÚ a Čína poukázali na dôležitosť riešenia výziev, ktoré ovplyvňujú bilaterálne obchodné vzťahy, a dohodli sa na hľadaní praktických riešení.
V rámci TIC boli identifikované štyri počiatočné pracovné oblasti: vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Šefčovič a Wang poverili svojich úradníkov a odborníkov, aby sa zapojili do riešenia výziev týchto štyroch oblastí, a dohodli sa, že sa na jeseň 2026 opäť stretnú na ministerskej úrovni. Obe strany sa dohodli aj na vytvorení spoločného monitorovacieho mechanizmu na výmenu relevantných údajov, monitorovanie obchodných tokov a podporu technickej práce s cieľom zlepšiť transparentnosť, posilniť vzájomnú dôveru a riadiť obchodné spory.
Zhodli sa tiež na tom, že opatrenia a iniciatívy v oblasti zvýšeného prístupu na trh môžu prispieť k vyváženiu obchodných vzťahov. Diskusia Šefčoviča s Wangom sa zamerala na možné colné alebo necolné iniciatívy v tomto smere. Vymenili si zoznamy otázok týkajúcich sa prístupu na trh a dohodli sa na pokračovaní v konzultáciách vo veci vyvažovania obchodu a investícií s cieľom dosiahnuť pokrok v konkrétnych otázkach.
EÚ a Čína vzali na vedomie doterajšie pozitívne výsledky dialógu o kontrole vývozu, pokiaľ ide o prvky vzácnych zemín a iné kritické materiály a nerasty. Obe strany diskutovali o význame výmeny informácií o svojich príslušných regulačných rámcoch a licenčných politikách. Uznali potrebu posilniť dialóg o kontrole vývozu medzi EÚ a Čínou a zhodli sa na potrebe udržania stability globálnych priemyselných dodávateľských reťazcov.
V rámci debát o WTO aj EÚ aj Čína zdôrazňujú potrebu posilnenia bilaterálnej spolupráce v rámci tejto organizácie, dosiahnutia pokroku v reforme WTO.
Šefčovič a Wang uznali konštruktívne výmeny v rámci pracovnej skupiny pre duševné vlastníctvo EÚ a Číny. Dohodli sa na riešení viacerých systémových otázok duševného vlastníctva s cieľom zvýšiť efektívnosť, spravodlivosť a transparentnosť ochrany a presadzovania duševného vlastníctva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že EÚ a Čína, ako kľúčoví obchodní partneri, sa zhodli na tom, že hlavným cieľom TIC je posilniť dialóg na ministerskej úrovni o obchodných a investičných politikách s cieľom stabilizovať a vyvážiť vzájomné bilaterálne vzťahy.
EÚ a Čína poukázali na dôležitosť riešenia výziev, ktoré ovplyvňujú bilaterálne obchodné vzťahy, a dohodli sa na hľadaní praktických riešení.
V rámci TIC boli identifikované štyri počiatočné pracovné oblasti: vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Šefčovič a Wang poverili svojich úradníkov a odborníkov, aby sa zapojili do riešenia výziev týchto štyroch oblastí, a dohodli sa, že sa na jeseň 2026 opäť stretnú na ministerskej úrovni. Obe strany sa dohodli aj na vytvorení spoločného monitorovacieho mechanizmu na výmenu relevantných údajov, monitorovanie obchodných tokov a podporu technickej práce s cieľom zlepšiť transparentnosť, posilniť vzájomnú dôveru a riadiť obchodné spory.
Zhodli sa tiež na tom, že opatrenia a iniciatívy v oblasti zvýšeného prístupu na trh môžu prispieť k vyváženiu obchodných vzťahov. Diskusia Šefčoviča s Wangom sa zamerala na možné colné alebo necolné iniciatívy v tomto smere. Vymenili si zoznamy otázok týkajúcich sa prístupu na trh a dohodli sa na pokračovaní v konzultáciách vo veci vyvažovania obchodu a investícií s cieľom dosiahnuť pokrok v konkrétnych otázkach.
EÚ a Čína vzali na vedomie doterajšie pozitívne výsledky dialógu o kontrole vývozu, pokiaľ ide o prvky vzácnych zemín a iné kritické materiály a nerasty. Obe strany diskutovali o význame výmeny informácií o svojich príslušných regulačných rámcoch a licenčných politikách. Uznali potrebu posilniť dialóg o kontrole vývozu medzi EÚ a Čínou a zhodli sa na potrebe udržania stability globálnych priemyselných dodávateľských reťazcov.
V rámci debát o WTO aj EÚ aj Čína zdôrazňujú potrebu posilnenia bilaterálnej spolupráce v rámci tejto organizácie, dosiahnutia pokroku v reforme WTO.
Šefčovič a Wang uznali konštruktívne výmeny v rámci pracovnej skupiny pre duševné vlastníctvo EÚ a Číny. Dohodli sa na riešení viacerých systémových otázok duševného vlastníctva s cieľom zvýšiť efektívnosť, spravodlivosť a transparentnosť ochrany a presadzovania duševného vlastníctva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)