Šefčovič a Wiezik: COVID pas je potrebný pre oživenie ekonomiky

Michal Wiezik, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel/Bratislava 17. marca (TASR) - So zavádzaním digitálneho zeleného preukazu, takzvaného COVID pasu, je spojených ešte veľa technických problémov, ide však o potrebný dokument z hľadiska oživenia ekonomiky a zaručenia voľného cestovania po EÚ. Zhodli sa na tom podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič a poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik (Spolu).Obaja boli hosťami stredajšej tlačovej videokonferencie s novinármi, ktorú pripravili bratislavská kancelária EP a zastúpenie EK v Bratislave.Šefčovič uviedol, že rozhodnutie eurokomisie o COVID pase je kľúčové pre otváranie ekonomiky, a spomenul, že intenzívne rokovania s výrobcami vakcín majú splniť cieľ zaočkovať 70 percent európskej dospelej populácie do konca leta a 50 percent Európanov do konca júna, keď by mal tento preukaz už platiť a umožniť Európanom naplno využiť letnú sezónu. Spresnil, že snahou je mať technicky čo najjednoduchší dokument, s maximálnou ochranou osobných údajov - a jeho zavedenie si nevyžiada zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ.COVID pas bude v angličtine a jazyku vydávajúceho štátu, s informáciami o type a šarže podanej vakcíny, v prípade nezaočkovaných osôb s údajmi o type testu a pre tých, ktorí koronavírus prekonali, bude platiť údaj o dni potvrdenia infekcie a 90-dňová lehota.Šefčovič upozornil, že tri mesiace je krátka doba, preto nielen eurokomisia, ale aj členské krajiny mali zodpovedne konať, určiť, ktorý úrad bude zodpovedný za túto oblasť, a delegovať národných expertov do všetkých expertných skupín EK, ktorá vytvorí spoločnú digitálnu bránu, aby národné systémy medzi sebou čo najlepšie komunikovali.Wiezik, ktorý je členom Výboru EP pre verejné zdravie, vyjadril nádej, že europarlament a Rada EÚ rýchlo schvália návrh o COVID pase. Návrh EK považuje za odôvodnený - s cieľom vytvoriť jednotný a overiteľný systém kontroly a povolenia cestovania občanov EÚ. Ocenil, že preukaz bude obsahovať QR kód na identifikáciu jeho držiteľov a iba strohé informácie pre kontrolné posty, pričom osobné údaje neopustia krajinu, ktorá COVID pas vydala. Víta tiež snahu EK o nediskrimináciu, lebo o preukaz budú môcť požiadať aj nezaočkované osoby, ktoré budú mať negatívny výsledok testovania.Šefčovič a Wiezik čelili sérii otázok, aj tým, ako budú môcť COVID pas využívať deti alebo osoby zaočkované vakcínami, ktoré nie sú schválené pre EÚ. Slovenský eurokomisár spresnil, že údaje o nezaregistrovaných vakcínach môžu byť v tomto preukaze a bude na každej členskej krajine, či "" s týmto údajom bude považovať za vstupenku na jej územie. Zároveň priznal, že EÚ rokuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Medzinárodným združením leteckých prepravcov (IATA), ale aj s dôležitými partnermi vo svete, ako sú Británia, Spojené štáty, Čína, India a ďalšie krajiny, aby bolo možné dosiahnuť čo najväčšiu kompatibilitu s podobnými preukazmi, ktoré budú vydávané mimo hraníc EÚ.Návrh EK o COVID pasoch je podľa Šefčoviča zameraný na dospelých, lebo deti nie sú súčasťou vakcinačných programov, ale mali by mať možnosť vybaviť si preukaz na základe testovania či osvedčenia o prekonaní choroby.Wiezik považuje za rozumné, že v tejto fáze by sa COVID pas týkal najmä vakcín schválených v EÚ, lebo tých kvalita a bezpečnosť je zaručená. Nebránil by sa ani tomu, aby digitálne preukazy boli povinné, a upozornil, že iba ak budú široko rozšírené, budú mať predpokladaný efekt. Pripomenul, že COVID pas pripúšťa aj rýchle antigénové testy, platné po dobu siedmich dní, čo nemusí stačiť na dlhšiu dovolenku. Dodal však, že rokovania o tomto návrhu pokračujú a nie je vylúčené, že EP alebo členské štáty to budú chcieť ešte upraviť.