Šefčovič: Ak uznáme, že clá sú nespravodlivé, budeme nútení zareagovať

Varšava 4. februára (TASR) - Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič vyhlásil, že ak Európska komisia (EK) uzná, že prijaté opatrenia USA sú svojvoľné a nespravodlivé, bude nútená rozhodne zareagovať. Povedal to v reakcii na možné americké clá voči EÚ v utorkovom rozhovore pre poľskú televíziu TVN24, informuje spravodajca TASR.



"Chcel by som upozorniť našich amerických partnerov na to, že sa musíme opierať o skutočné fakty, pretože obchodné vzťahy medzi USA a EÚ sú najväčšie na svete," povedal Šefčovič a zdôraznil, že obchodná výmena medzi USA a EÚ je 1,5 bilióna eur.



Americký prezident Donald Trump cez víkend vyhlásil, že Spojené štáty na EÚ uvalia clá, pretože sa k nim správa zle. "Neprijímajú naše autá, neprijímajú naše poľnohospodárske produkty. V podstate neprijímajú takmer nič. Máme obrovský obchodný deficit s Európskou úniou," povedal Trump.



Šefčovič však upozornil, že deficit je na úrovni 50 miliárd eur, čo je len malá suma v porovnaní s obrovským objemom obchodu medzi EÚ a USA. "Chcel by som ešte dodať jeden dôležitý aspekt, každoročne až 300 miliárd eur z európskych fondov smeruje ako investície do amerických spoločností, naše obchodné vzťahy sú teda v skutočnosti vyvážené," dodal Šefčovič v reakcii na Trumpa.



Šefčovič podľa svojich slov chce rokovať na základe faktov a čísel a vyhnúť sa napätiam, ktoré by boli škodlivé pre svetovú ekonomiku. "Náš vzájomný obchod predstavuje viac ako 30 percent svetového obchodu," hovorí Šefčovič s tým, že prípadný konflikt by mal vážne dôsledky pre celosvetovú ekonomiku. Vyhlásil, že chce "rokovať na základe faktov a čísel a vyhýbať sa obchodným napätiam, ktoré by boli mimoriadne škodlivé pre globálnu ekonomiku."



Trump v sobotu (1. 2.) nariadil uvaliť 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka (4. 2.). Biely dom uviedol, že cieľom týchto opatrení je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a rovnako oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Zavedenie ciel na tovary z Mexika a Kanady bolo na základe Trumpovho rozhodnutia pozastavené na mesiac.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)