< sekcia Ekonomika
Šefčovič bude s Trumpovým splnomocnencom Greerom rokovať o clách
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od tohto týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 4. mája (TASR) - Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič sa plánuje v utorok stretnúť s obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom. Cieľom je odvrátiť nový colný konflikt medzi Spojenými štátmi a Úniou, uviedol v utorok hovorca Komisie. O možných výsledkoch schôdzky, ktorá je naplánovaná v rámci zasadnutia ministrov obchodu skupiny G7, nechcel špekulovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od tohto týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %. Zároveň Úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. V auguste minulého roka sa pritom Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %.
Hovorca Komisie zdôraznil, že nové clá zatiaľ neboli zavedené. Ak by Washington pristúpil k opatreniam, ktoré nebudú v súlade s dohodami z minulého leta. EÚ si ponecháva otvorené všetky možnosti na ochranu svojich záujmov, dodal. Odvetné opatrenia by podľa skorších vyjadrení predstaviteľov bruselskej Komisie mohli zahŕňať mimoriadne clá na dovoz tovaru z USA alebo aj aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku. Nasadenie tohto mechanizmu by umožnilo napríklad vylúčenie amerických podnikov z verejných zákaziek alebo uvalenie dodatočných daní na americké digitálne koncerny, ako Apple, Microsoft, Google a Meta.
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od tohto týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %. Zároveň Úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. V auguste minulého roka sa pritom Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %.
Hovorca Komisie zdôraznil, že nové clá zatiaľ neboli zavedené. Ak by Washington pristúpil k opatreniam, ktoré nebudú v súlade s dohodami z minulého leta. EÚ si ponecháva otvorené všetky možnosti na ochranu svojich záujmov, dodal. Odvetné opatrenia by podľa skorších vyjadrení predstaviteľov bruselskej Komisie mohli zahŕňať mimoriadne clá na dovoz tovaru z USA alebo aj aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku. Nasadenie tohto mechanizmu by umožnilo napríklad vylúčenie amerických podnikov z verejných zákaziek alebo uvalenie dodatočných daní na americké digitálne koncerny, ako Apple, Microsoft, Google a Meta.