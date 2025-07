Šefčovič bude tlmočiť USA, že EÚ je pripravená na protiopatrenia

Brusel 14. júla (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič bude v pondelok večer americkej strane tlmočiť, že má mandát na pokračovanie rokovaní o clách, ale aj mandát na zavedenie mnohomiliardových odvetných opatrní. Informuje o tom spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár to vyhlásil po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obchod a v reakcii na vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa z minulej soboty (12. 7.) o hrozbe 30-percentného zvýšenia ciel pre EÚ od 1. augusta.



Šefčovič priznal, že preňho bolo sobotňajšie rozhodnutie Trumpa sklamaním, lebo s americkými partnermi strávil v osobných rokovaniach vyše stovky hodín, ďalšie desiatky hodín tomu venoval jeho technický tím.



„Pokiaľ ide o tú rámcovú dohodu, o ktorej sme rokovali, tak sme boli skutočne blízko. To, čo bolo treba dotiahnuť, boli položky ako oceľ, clá na autá, čiže veci, ktoré sú dôležité aj pre nás na Slovensku,“ opísal situáciu.



Bol presvedčený, že dohoda je na spadnutie, k tomu nakoniec nedošlo, keď Trump podľa jeho slov osobne rozhodol, že treba dôraznejšie vstúpiť do týchto rokovaní. Tvrdí, že Trumpov list núti Európanov zaujať konkrétnu pozíciu.



„To spôsobilo to, že ak doteraz bola jasná prevaha členských štátov rokovať za každú cenu, dnes ten pomer sa mení. Zo strany členských štátov bolo jasne povedané, že chceme rokovať, chceme férovú dohodu, ale ak k tomu nedôjde, tak sme nútení prijať odvetné opatrenia,“ povedal.



Myslí si, že rokovania sa zrejme skomplikujú, ale v mene EÚ chce urobiť všetko, aby sa využili všetky možnosti a príležitosti, aby EÚ mala „čisté svedomie“, že naozaj robila maximum.



Potvrdil, že v prípade neúspechu rokovaní Únia ako najväčší obchodný blok na svete musí konať, nemôže prijať podmienky, ktoré sú zničujúce pre jej ekonomiku.



To bude aj jeho odkaz pre amerických partnerov z USA, s ktorými sa spojí ešte v pondelok večer. Pre TASR spresnil, že prvý odkaz, ktorý im bude tlmočiť, je snaha dohodnúť sa do 1. augusta a vrátiť sa k prerušeným rokovaniam z minulého týždňa.



„Ale tých 30 percent je absolútne neakceptovateľné pre nikoho v rámci EÚ a poviem, že som dostal jednoznačný mandát zo strany členských krajín, že pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť prijateľnejšiu dohodu, tak budeme musieť prijať vyvažovacie opatrenia v hodnote zhruba 90 miliárd eur,“ povedal Šefčovič.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)