Šefčovič: Chceme dať rokovaniam s USA šancu na úspech

Brusel 3. apríla (TASR) - Po rozhodnutí administratívy USA uvaliť celoplošné clá na tovary pochádzajúce z Európskej únie bude Únia reagovať pokojne, starostlivo rozfázovaným a predovšetkým jednotným spôsobom. Uviedol to vo štvrtok večer v oficiálnom vyhlásení eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



„Našu odpoveď budeme kalibrovať. Nebudeme strieľať od boku - chceme dať rokovaniam šancu na úspech, aby sme našli férovú dohodu v prospech oboch strán,“ vysvetlil Šefčovič.



Spresnil, že na základe poverenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa so svojimi americkými partnermi dohodol, že v piatok (4. 4.) usporiadajú rokovania prostredníctvom videokonferencie s cieľom preskúmať najlepšie spôsoby, ako sa posunúť vpred a nájsť východisko z tejto „zbytočnej a bolestivej fázy“, a to riešením oprávnených obáv na oboch stranách.



Dodal, že pri dosiahnutí vzájomne výhodnej dohody budú potenciálne zisky pre EÚ a USA neobmedzené a tento prístup Brusel presadzuje pri transatlantickom obchode. „Budem na tom nepretržite pracovať. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť spravodlivú dohodu s našimi americkými partnermi, EÚ sa nebude nečinne prizerať. Sme pripravení zaviesť pevné, účinné, ale primerané protiopatrenia. Analytická práca na usmernenie našich návrhov je v plnom prúde,“ opísal situáciu slovenský eurokomisár.



Podľa jeho slov by to neznamenalo eskaláciu napätia, ale „zodpovednú ochranu našich podnikov, pracovných miest a spotrebiteľov pred škodami, ktoré nové tarify spôsobia“. Zdôraznil, že prípadná odpoveď z Bruselu doplní vyvažujúce opatrenia v hodnote 26 miliárd eur oznámené EÚ v marci po rozhodnutí administratívy USA zaviesť clá na vývoz európskej ocele a hliníka.



Podľa jeho slov sa konzultácie o ďalšom súbore protiopatrení skončili a o ďalšom kroku bude z pozície eurokomisára diskutovať s ministrami obchodu členských krajín EÚ na pracovnom stretnutí v Luxemburgu 7. apríla. Hlasovanie o týchto protiopatreniach sa očakáva o dva dni neskôr, 9. apríla.



„Musíme pripomenúť, že EÚ nie je závislá od žiadneho trhu a túto situáciu využijeme na ďalšiu diverzifikáciu našich obchodných partnerstiev na celom svete, aby sme zabezpečili, že naše podniky budú môcť rásť a prosperovať,“ odkázal Šefčovič, podľa ktorého Únia dlhodobo presadzuje silný, spravodlivý a vzájomne výhodný obchod, čo prináša bohaté výsledky ako pre EÚ, tak aj jej partnerov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)