Šefčovič: Cyprus vychádza v ústrety obchodnej politike EÚ
Šefčovič vyjadril spokojnosť, že eurokomisia má s nastupujúcim cyperským predsedníctvom zhodu v dvoch základných prioritách.
Autor TASR
Limassol 15. januára (TASR) - Cyperské predsedníctvo v Rade Európskej únie (EÚ) je ochotné pomáhať Európskej komisii (EK) pri dosahovaní jej obchodných a ekonomických cieľov. Pre spravodajcu TASR to vo štvrtok uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič po spoločnom rokovaní kolégia komisárov s členmi cyperskej vlády, ktoré viedli predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a cyperský prezident Nikos Christodoulides v Limassole.
Šefčovič vyjadril spokojnosť, že eurokomisia má s nastupujúcim cyperským predsedníctvom zhodu v dvoch základných prioritách. V prvom rade ide o európsku ekonomickú bezpečnosť, kde treba pristúpiť ku konkrétnym krokom, ako bezpečnosť zaistiť, či už ide o lepšie zdieľanie informácií medzi členskými štátmi a euroinštitúciami alebo o vytvorenie európskej siete národných poradcov pre ekonomickú bezpečnosť.
„No a sú tu samozrejme rokovania s našimi obchodnými partnermi. Jednak spolupráca na ukončení ratifikácie dohody s krajinami Mercosur, ktorá má byť podpísaná tento víkend, potom samozrejme je veľký záujem o ukončenie dohody s Indiou, ale takisto ide aj o zrýchlenie rokovaní s krajinami Perzského zálivu, keďže Cyprus veľmi dobre pozná tento geografický priestor,“ vysvetlil Šefčovič.
Potvrdil, že EK bude potrebovať pomoc cyperského predsedníctva aj pre urýchlenie ratifikácie obchodnej dohody s Mexikom, lebo ide o veľmi dôležitého svetového hráča z hľadiska dovozu potravinárskych a poľnohospodárskych komodít.
Cyperské predsedníctvo v apríli pripraví mimoriadny samit zameraný na dohodu o Stredomorí, na ktorý pozve lídrov z krajín Blízkeho východu a severnej Afriky. Cyperský prezident zdôraznil význam samitu pre posilnenie nielen bezpečnostných a migračných záujmov, ale aj obchodných vzťahov Únie.
„My v Európskej komisii veríme, že pre spoluprácu krajín a pre podnikateľov je lepšie, ak sa bariéry znižujú, a nie naopak, ak sa pohybujeme v priestore, ktorý je jasne vytýčený medzinárodne uznanými pravidlami a pri rešpektovaní medzinárodného obchodného práva,“ povedal Šefčovič. Dodal, že EK preto podporuje každú aktivitu, ktorá by viedla k znižovaniu bariér a k vzájomne výhodnému obchodu v zmysle toho, že dôjde i k zvýšeniu možností pre európskych výrobcov a obchodníkov na otváranie nových kontaktov a obchodných vzťahov.
