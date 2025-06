VIDEO: Šefčovič: Dohoda medzi EÚ a Gibraltárom prinesie prosperitu

Brusel 12. júna (TASR) - Dohoda o zjednodušení cezhraničného obchodu a cestovania medzi Gibraltárom a krajinami EÚ prinesie prosperitu na oboch stranách a priláka investorov. Vo štvrtok v rozhovore pre spravodajcu TASR to uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v reakcii na stredajší (11. 6.) podpis medzi predstaviteľmi EÚ, Španielska, Spojeného kráľovstva a Gibraltáru. Šefčovič na rokovaniach zastupoval Európsku komisiu.



K uzavretiu dohody došlo po rokoch pobrexitových sporov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o štatút tohto územia.



Šefčovič dohodu označil za „historický míľnik“ a uviedol, že jej hlavným dosahom bude zvýšenie prosperity tak v Gibraltári, ako aj v širšej časti Španielska susediacej s touto enklávou. Tvrdí, že odstránenie „poslednej bariéry na európskom kontinente“ prinesie príliv investícií a zvýšenie životnej úrovne ľudí, ktorí v tomto regióne žijú.







„Každý deň 15.000 ľudí musí prechádzať cez kontrolné línie. To všetko sa odstráni. EÚ, čiže Španielsko, a Gibraltár aj Británia sa dohodli na tom, že postupne budú konvergovať nepriame dane, že postupne sa budú približovať aj ceny cigariet a ďalších tovarov, ktoré v minulosti boli predmetom diskusií,“ vysvetlil.



Pre EÚ je podľa neho dôležité, že Gibraltár sa zaviazal rešpektovať prísne pravidlá EÚ spojené s praním špinavých peňazí a skoncovať so špekulatívnymi obchodmi, ktoré boli takisto predmetom diskusií. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že eurokomisia odstránila Gibraltár zo svojho zoznamu jurisdikcií nedostatočne bojujúcich proti praniu špinavých peňazí.



Šefčovičovi k úspešným rokovaniam o Gibraltári v stredu zablahoželala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zároveň vyhlásila, že táto dohoda zabezpečuje integritu Schengenského priestoru a jednotného trhu EÚ a aj stabilitu, právnu istotu a prosperitu uvedeného regiónu.



Slovenský eurokomisár skonštatoval, že pri podpise dohody predstaviteľmi EÚ, Španielska, Británie a Gibraltáru bola naozaj dobrá nálada, lebo všetky strany si uvedomujú, že sa podarilo vyriešiť poslednú pobrexitovú záležitosť medzi Bruselom a Londýnom.



„Týmto rozhodnutím všetky otvorené otázky, ktoré boli spájané s brexitom, sú vyriešené, podarilo sa nám nájsť konsenzus na všetky témy. Všetci sme radi, že toto negociačné úsilie prinieslo pozitívny výsledok,“ odkázal.



Spresnil, že teraz sa všetky zúčastnené strany sústredia na finalizáciu a implementáciu dohody. To znamená pretaviť dosiahnuté kompromisy do konkrétneho právneho textu, ktorý bude musieť byť následne schválený Gibraltárom, Spojeným kráľovstvom aj EÚ.



„Chceli by sme, aby táto dohoda vstúpila do platnosti čo najskôr, dúfame, že už na budúci rok,“ povedal Šefčovič.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)