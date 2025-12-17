< sekcia Ekonomika
Šefčovič: Dohoda o opatreniach pri obchode s Mercosur chráni farmárov
Predbežnú dohodu musia pred jej zverejnením v úradnom vestníku EÚ schváliť a prijať obe inštitúcie – EP aj Rada EÚ.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 17. decembra (TASR) - Trialóg o ochranných opatreniach v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom sa skončil v rekordnom čase. Uviedol v stredu večer eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič s odkazom na rokovania medzi troma hlavnými inštitúciami EÚ o tejto téme. Zdôraznil, že je to dobrá správa pre európskych poľnohospodárov, informuje spravodajca TASR.
Šefčovič na sieti X dodal, že táto dohoda zabezpečuje silnú ochrana poľnohospodárstva EÚ a v tejto súvislosti poďakoval za úsilie vyjednávačom za dánske predsedníctvo v Rade EÚ a europoslancom Gabrielovi Matovi a Berndovi Langemu.
Euroinštitúcie v stredu dosiahli predbežnú dohodu o nariadení, ktoré zavádza bilaterálnu ochrannú doložku do dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom a do dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom pre poľnohospodárske výrobky. Nariadenie posilňuje ochranu poľnohospodárov EÚ a zabezpečuje, aby sa ochranné opatrenia mohli uplatňovať rýchlo a účinne v prípade, že sa vyskytne hrozba, že dovoz z partnerských krajín Mercosuru pôsobí vážnu ujmu európskym farmárom.
Dohoda o ochranných opatreniach sa nedotýka prebiehajúcich rokovaní v rámci Rady EÚ o podpise a uzavretí dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom.
Predbežná dohoda zavádza niekoľko cielených doplnkov oproti pôvodnému návrhu eurokomisie, najmä na posilnenie monitorovania trhu a zlepšenie ochranných opatrení pre citlivé poľnohospodárske produkty.
Nariadenie stanovuje, ako môže EÚ dočasne pozastaviť colné preferencie na dovoz agroproduktov z Mercosuru, ak tento dovoz poškodzuje výrobcov z Únie. Stavia na existujúcich ochranných nástrojoch, ale zavádza rýchlejšie postupy a jednoduchšie spúšťače na ochranu poľnohospodárov EÚ. Vyjednávači sa dohodli na rozšírení zoznamu citlivých poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje sprísnené monitorovanie a rýchlejšie ochranné postupy, o citrusové plody.
V prípade citlivých produktov sa za dostatočný dôvod na začatie prešetrovania bude považovať zníženie ceny o 8 % pri jednotlivých produktoch spolu s 8-% nárastom preferenčných objemov dovozu v trojročnom priemere alebo 8-% poklesom dovozných cien.
Dohoda potvrdzuje navrhovaný rýchly časový rámec prešetrovaní, ktoré má eurokomisia začať po získaní dostatočných dôkazov. V prípade citlivých výrobkov sa prešetrovania ukončia do štyroch mesiacov a v naliehavých prípadoch možno zaviesť predbežné opatrenia do 21 dní.
Komisia bude monitorovať dovoz citlivých výrobkov a aspoň každých šesť mesiacov poskytne Európskemu parlamentu (EP) a Rade EÚ správy o vývoji na trhu. K rozšíreniu monitorovania, ak o to požiada priemysel EÚ, dôjde aj pri iných komoditách, ktoré nie sú na zozname citlivých výrobkov.
Predbežnú dohodu musia pred jej zverejnením v úradnom vestníku EÚ schváliť a prijať obe inštitúcie – EP aj Rada EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Šefčovič na sieti X dodal, že táto dohoda zabezpečuje silnú ochrana poľnohospodárstva EÚ a v tejto súvislosti poďakoval za úsilie vyjednávačom za dánske predsedníctvo v Rade EÚ a europoslancom Gabrielovi Matovi a Berndovi Langemu.
Euroinštitúcie v stredu dosiahli predbežnú dohodu o nariadení, ktoré zavádza bilaterálnu ochrannú doložku do dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom a do dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom pre poľnohospodárske výrobky. Nariadenie posilňuje ochranu poľnohospodárov EÚ a zabezpečuje, aby sa ochranné opatrenia mohli uplatňovať rýchlo a účinne v prípade, že sa vyskytne hrozba, že dovoz z partnerských krajín Mercosuru pôsobí vážnu ujmu európskym farmárom.
Dohoda o ochranných opatreniach sa nedotýka prebiehajúcich rokovaní v rámci Rady EÚ o podpise a uzavretí dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom.
Predbežná dohoda zavádza niekoľko cielených doplnkov oproti pôvodnému návrhu eurokomisie, najmä na posilnenie monitorovania trhu a zlepšenie ochranných opatrení pre citlivé poľnohospodárske produkty.
Nariadenie stanovuje, ako môže EÚ dočasne pozastaviť colné preferencie na dovoz agroproduktov z Mercosuru, ak tento dovoz poškodzuje výrobcov z Únie. Stavia na existujúcich ochranných nástrojoch, ale zavádza rýchlejšie postupy a jednoduchšie spúšťače na ochranu poľnohospodárov EÚ. Vyjednávači sa dohodli na rozšírení zoznamu citlivých poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje sprísnené monitorovanie a rýchlejšie ochranné postupy, o citrusové plody.
V prípade citlivých produktov sa za dostatočný dôvod na začatie prešetrovania bude považovať zníženie ceny o 8 % pri jednotlivých produktoch spolu s 8-% nárastom preferenčných objemov dovozu v trojročnom priemere alebo 8-% poklesom dovozných cien.
Dohoda potvrdzuje navrhovaný rýchly časový rámec prešetrovaní, ktoré má eurokomisia začať po získaní dostatočných dôkazov. V prípade citlivých výrobkov sa prešetrovania ukončia do štyroch mesiacov a v naliehavých prípadoch možno zaviesť predbežné opatrenia do 21 dní.
Komisia bude monitorovať dovoz citlivých výrobkov a aspoň každých šesť mesiacov poskytne Európskemu parlamentu (EP) a Rade EÚ správy o vývoji na trhu. K rozšíreniu monitorovania, ak o to požiada priemysel EÚ, dôjde aj pri iných komoditách, ktoré nie sú na zozname citlivých výrobkov.
Predbežnú dohodu musia pred jej zverejnením v úradnom vestníku EÚ schváliť a prijať obe inštitúcie – EP aj Rada EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)