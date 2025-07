Šefčovič: EK chce v dlhodobom rozpočte zohľadniť priority aj obavy EÚ

Brusel 15. júla (TASR) - Návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na obdobie 2028 - 2034, ktorý v stredu (16. 7.) na obed predloží Európska komisia (EK), bude naozaj iba prvým návrhom, ktorý sa pokúša zohľadniť najväčšie potreby a obavy Európanov. Vyhlásil to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár spresnil, že v prvom rade pôjde o návrh, ktorý bude musieť odraziť množstvo nových priorít, ktorým čelí EÚ.



„To znamená, že členské štáty očakávajú od nás, aby sme robili oveľa viac proti nelegálnej migrácii, že budeme mať oveľa silnejšiu obrannú politiku. Je veľký záujem investovať viac prostriedkov do posilnenia konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a zároveň udržať dôležitosť tých tradičných politík, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika,“ opísal situáciu.







Podľa jeho slov ide o „živý proces“ a exekutíva EÚ bude do poslednej chvíle, možno až do stredy doobeda, pracovať na doladení tohto návrhu. Upozornil, že v pondelok (14. 7.) aj v utorok prebiehal intenzívny dialóg medzi všetkými generálnymi riaditeľstvami EK a takisto medzi jednotlivými eurokomisármi s cieľom nájsť prienik všetkých hlavných priorít v návrhu viacročného finančného rámca.



Návrhom, ktorý EK predloží v stredu na posúdenie vládam členských krajín a širšej verejnosti, sa bude ďalej zaoberať Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).













(spravodajca TASR Jaromír Novak)