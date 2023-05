Šefčovič: EK zabezpečila pri spoločnom nákupe 10,9 miliardy m3 plynu

Bratislava 17. mája (TASR) - Prvé kolo spoločného nákupu zemného plynu zorganizovaného Európskou komisiou prilákalo 25 dodávateľov, ktorých ponuky vo výške 13,4 miliardy kubických metrov (m3) plynu takmer o dve miliardy m3 prekročili dopyt štátov. Poskytovateľ služieb akceptoval ponuky celkovo vo výške 10,9 miliardy m3 zemného plynu, z čoho je viac ako 20 % skvapalneného plynu LNG a zvyšných takmer 80 % pripadá na plynovodný plyn. V stredu o tom informoval na sociálnej sieti podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



"Nie je to nič iné ako pozoruhodný úspech. Ukazuje to, že sme správne spojili svoj dopyt, využili spoločnú ťažnú silu Európy a spolupracovali na naplnení našich zásobníkov plynu na budúcu zimu," uviedol Šefčovič. Pozitívna je podľa neho najmä zhoda v ponuke a dopyte v najzraniteľnejších krajinách. Napríklad dodávky plynu požadované Bulharskom boli úplne vyrovnané. Na Ukrajine a v Moldavsku sa spárovalo 100 % a 80 % požadovaných objemov.



AggregateEU sa podľa Šefčoviča stal novým dynamickým trhom pre kupujúcich a predajcov plynu v Európe. Je navrhnutý tak, aby posilnil energetickú bezpečnosť, keďže Európa postupne vyraďuje ruský plyn.



Podpredseda EK dodal, že účastníci budú o výsledku aukcie informovaní a budú môcť začať zmluvné rokovania. Podpisy jednotlivých zmlúv sú už v kompetencii jednotlivých účastníkov. Druhé kolo výberového konania plánuje EK spustiť v polovici júna a do konca roka majú nasledovať ďalšie tri kolá. Komisia sa bude usilovať o rozšírenie počtu zaregistrovaných dodávateľov. Do mechanizmu AggregateEU je aktuálne zapojených viac ako 110 spoločností.