Šefčovič: EÚ a Mercosur vyslali signál o znižovaní bariér a spolupráci

Brusel 11. decembra (TASR) - EÚ uzavretím historickej obchodnej a investičnej dohody s krajinami združenia Mercosur vysiela signál celému svetu, že sa dá spolupracovať aj znižovaním colných a obchodných bariér. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rozhovore pre zástupcov slovenských médií v Bruseli.



Šefčovič už vo svojej novej funkcii v exekutíve EÚ koncom minulého týždňa pomohol ukončiť proces rokovaní, ktoré EÚ s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom viedla vyše dve desaťročia.



Zdôraznil, že Slováci, rovnako ako všetci občania EÚ, si musia uvedomiť, že EÚ ide skoro úplne eliminovať clá na takmer 91 percent výrobkov, s ktorými sa medzi týmito dvoma najväčšími obchodnými blokmi obchoduje.



"Pre Slovensko to znamená, že pri vývoze áut do Mercosuru - ten vývoz v súčasnosti predstavuje okolo 200 miliónov eur - postupne klesnú clá z 35 percent na nulu. Ak hovoríme o strojárenských výrobkoch, optických zariadeniach, plastoch, tam sa v súčasnosti clá takisto pohybujú vo výške nad 20 percent a tiež pôjdu na nulu," vysvetlil.



Podľa jeho slov celkovo dnešný objem slovenského obchodu s krajinami Mercosuru je okolo 350 miliónov eur, pričom tie clá, rovnako ako vo všetkých krajinách EÚ, pôjdu na nulu, čo znamená značné ročné úspory financií.



"Celkovo pre EÚ to ročne predstavuje úsporu štyroch miliárd eur len na colných poplatkoch. Z tohto pohľadu ide naozaj o historickú dohodu, ktorá nemá len obchodno-ekonomický význam, ale predstavuje aj silný geopolitický signalizačný element," upozornil slovenský eurokomisár.



Spresnil, že v čase, keď niektoré veľké ekonomiky sveta plánujú zvyšovať colné alebo obchodné bariéry, tak EÚ s krajinami Mercosuru vyslali silný signál, že "ideme cestou znižovania bariér, spolupráce, zvyšovania obchodnej výmeny, vytvárania pracovných miest a nových investičných príležitostí pre podnikateľov," odkázal Šefčovič.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)