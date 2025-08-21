< sekcia Ekonomika
Šefčovič: EÚ a USA vydali vyhlásenie k vzájomnému obchodu a clám
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel 21. augusta (TASR) - Európska únia a Spojené štáty vydali spoločné vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec pre spravodlivý, vyvážený a vzájomne prospešný transatlantický obchod a investície. Vo štvrtok počas stretnutia s novinármi v Bruseli to potvrdil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
