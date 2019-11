Šefčovič: EÚ bude viac podporovať rekonštrukcie elektrickej sústavy

Bratislava 18. novembra (TASR) – Európska únia sa v nasledujúcich rokoch zameria na podporu projektov rekonštrukcie a lepšieho prepojenia cezhraničných sietí na prenos elektrickej energie. Energetická bezpečnosť štátov v oblasti dodávok plynu je už takmer zabezpečená. Povedal to v pondelok na Stredoeurópskej energetickej konferencii CEEC 2019 v Bratislave podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Európska komisia už na podporu projektov energetickej bezpečnosti podľa Šefčoviča doposiaľ vynaložila päť miliárd eur.



"Môžem zaručiť, že najbližších pár rokov oveľa viac pozornosti bude venovanej infraštruktúre v oblasti distribúcie elektriny. Čo sa týka plynu, infraštruktúra bude viac-menej dokončená," povedal Šefčovič. Do roku 2022 by mal mať každý štát EÚ prístup k trom nezávislým zdrojom plynu a 23 štátov spoločenstva by malo mať navyše prístup aj k skvapalnenému zemnému plynu. Slovensko bude môcť prostredníctvom severojužného pripojenia využívať plyn z terminálov v Poľsku a v Litve alebo z chorvátskeho ostrova Krk.



V prenose elektrickej energie Slovensko už spolu s Českou republikou jeden spoločný projekt podporený EK realizuje. Západoslovenská distribučná a E.ON dostali na modernizáciu a zvýšenie efektívnosti energetickej prenosovej siete na západnom Slovensku a východe Česka 91,2 milióna eur. Projekt ACON okrem zvýšenia spoľahlivosti sústavy prinesie aj nové možnosti pripojenia malých obnoviteľných zdrojov energie.



Práve nutnosť zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie pripomenul aj minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). "Bude potrebné, aby Slovenská republika akcelerovala prijímanie všetkých opatrení, ktoré prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov a splneniu záväzkov vyplývajúcich z parížskej dohody," povedal Žiga. Slovensko sa podľa ministra však nezaobíde ani bez jadrovej energetiky. "Je potrebné, aby sme v rámci EÚ spoločne uznali, že všetky nízkouhlíkové zdroje, či už je to slnko, voda, vietor vrátane jadrovej energie, majú vo vzájomnej synergii v energetickom mixe svoje opodstatnené miesto," dodal Žiga, podľa ktorého bude jadrová energia súčasťou energetického mixu aj po roku 2050.