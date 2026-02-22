< sekcia Ekonomika
Šefčovič: EÚ chce vo veci ciel objasnenie krokov zo strany USA
Podľa hovorcu bude eurokomisia naďalej pracovať na znížení ciel.
Autor TASR
Brusel 22. februára (TASR) - Európska komisia (EK) žiada o objasnenie krokov, ktoré Spojené štáty plánujú podniknúť po nedávnom rozhodnutí amerického Najvyššieho súdu o zákone o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA). Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v nedeľňajšom príspevku na sieti X uviedol, že exekutíva EÚ žiada „úplné objasnenie krokov“, ktoré Spojené štáty plánujú podniknúť.
„Spoločnosti a vývozcovia z EÚ musia mať spravodlivé zaobchádzanie, predvídateľnosť a právnu istotu,“ odkázal Šefčovič.
Reakcia EK prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump v sobotu (21. 2.) na platforme Truth Social oznámil, že zvýši clá na tovar dovážaný do USA z desiatich na 15 percent. Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Najvyšší súd USA, podľa ktorého nebolo v právomoci prezidenta uvaliť niektoré clá, k čomu administratíva USA pristúpila vlani.
Trump v reakcii na rozhodnutie súdu v piatok (20. 2.) podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní.
Hovorca EK Olof Gill v nedeľu spresnil, že eurokomisia je v „úzkom a nepretržitom kontakte“ s administratívou USA a potvrdil, že Šefčovič sa v sobotu (21. 2.) rozprával s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom a ministrom obchodu Howardom Lutnickom.
Gill rovnako zopakoval stanovisko EK, že súčasná situácia nie je priaznivá pre dosiahnutie „spravodlivého, vyváženého a vzájomne prospešného“ transatlantického obchodu a investícií, ako sa na tom dohodli obe strany a ako je uvedené v spoločnom vyhlásení EÚ a USA z augusta 2025.
„Komisia vždy zabezpečí, aby boli záujmy Európskej únie plne chránené. Spoločnosti a vývozcovia z EÚ musia mať spravodlivé zaobchádzanie, predvídateľnosť a právnu istotu,“ citoval Gill pozíciu EK. Dodal, že „dohoda je dohoda“ a že EÚ ako najväčší obchodný partner USA očakáva, že americká strana bude plniť svoje záväzky stanovené v spoločnom vyhlásení - rovnako, ako si EÚ stojí za svojimi záväzkami.
„Výrobky EÚ musia naďalej využívať čo najkonkurencieschopnejšie zaobchádzanie bez zvyšovania ciel nad rámec predtým dohodnutého jasného a komplexného stropu. Clá sú dane, ktoré zvyšujú náklady pre spotrebiteľov aj podniky, ako jasne potvrdzujú nedávne štúdie. Ak sa clá uplatňujú nepredvídateľne, sú rušivé, podkopávajú dôveru a stabilitu na svetových trhoch a vytvárajú ďalšiu neistotu v medzinárodných dodávateľských reťazcoch,“ uviedol Gill.
Podľa hovorcu bude eurokomisia naďalej pracovať na znížení ciel, ako je stanovené vo vlaňajšom spoločnom vyhlásení, pričom prioritou EÚ je zachovať stabilné a predvídateľné transatlantické obchodné prostredie a zároveň pôsobiť ako globálna kotva pre obchod založený na pravidlách.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
