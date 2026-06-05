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Šefčovič: EÚ chce znížiť závislosť od jediného dodávateľa
Návrh by bol súčasťou širšieho prehodnotenia nástrojov obchodnej ochrany, ktoré sa má dokončiť do 3. kvartálu.
Autor TASR
Brusel 5. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) hľadá nástroje na diverzifikáciu zdrojov a dodávateľov v citlivých odvetviach, aby znížila svoju obchodnú závislosť, a to predovšetkým od Číny, uviedol európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Európska komisia (EK) uvažuje o legislatíve, ktorá by mohla prinútiť firmy v citlivých sektoroch znížiť závislosť od jediného dodávateľa, najmä v Číne, a diverzifikovať dodávky aspoň na tri zdroje, uviedol Šefčovič.
Návrh by bol súčasťou širšieho prehodnotenia nástrojov obchodnej ochrany, ktoré sa má dokončiť do 3. kvartálu. Zahŕňal by aj kroky na urýchlenie antidumpingových a antisubvenčných konaní a možné nové opatrenia proti nadmerným kapacitám.
„Diverzifikácia si teraz vyžaduje osobitný nástroj,“ povedal Šefčovič na konferencii bruselského think-tanku European Policy Centre. „Rozumieme naliehavosti v prípade kritických nerastných surovín, ale každý vysoko rizikový sektor sa musí zbaviť závislosti od jediného dodávateľa,“ dodal.
Šefčovič uviedol, že ak by firmy mali aspoň tri rôzne zdroje „kritických dodávok“, boli by chránené pred narušeniami dodávateľských reťazcov aj pred vládnymi politikami, ako sú vývozné obmedzenia, ktoré Čína zaviedla na niektoré vzácne zeminy. Nekonkretizoval však, ktoré sektory alebo dodávatelia by sa považovali za vysoko rizikové či kritické.
Podľa Šefčoviča budú lídri EÚ na samite v Bruseli 18. až 19. júna diskutovať o ekonomickej bezpečnosti a pravdepodobne poskytnú usmernenie, na ktoré nástroje by sa EK mala zamerať.
Päť krajín EÚ v máji vydalo dokument, v ktorom vyzvalo Úniu, aby prepracovala obchodné opatrenia a účinnejšie sa bránila lacnému dovozu.
Podľa Šefčoviča už existujú politiky EÚ, ktoré povzbudzujú firmy k diverzifikácii, ak sú pri 40 % určitých dodávok závislé od jedného zdroja. „Malo by sa to posilniť a konkretizovať? Myslím si, že práve na to sa pozrieme,“ povedal.
Šefčovič dodal, že každé opatrenie musí EÚ koordinovať s priemyslom, pričom musí zahŕňať aj prechodné obdobie: „Viem, že časy sú ťažké a ekonomická situácia je veľmi náročná, ale musíme so zástupcami priemyslu spolupracovať na tom, ako túto rizikovú prirážku začlenia do svojho podnikania. Predtým to nebolo potrebné, teraz sa to zmenilo.“
Európska komisia (EK) uvažuje o legislatíve, ktorá by mohla prinútiť firmy v citlivých sektoroch znížiť závislosť od jediného dodávateľa, najmä v Číne, a diverzifikovať dodávky aspoň na tri zdroje, uviedol Šefčovič.
Návrh by bol súčasťou širšieho prehodnotenia nástrojov obchodnej ochrany, ktoré sa má dokončiť do 3. kvartálu. Zahŕňal by aj kroky na urýchlenie antidumpingových a antisubvenčných konaní a možné nové opatrenia proti nadmerným kapacitám.
„Diverzifikácia si teraz vyžaduje osobitný nástroj,“ povedal Šefčovič na konferencii bruselského think-tanku European Policy Centre. „Rozumieme naliehavosti v prípade kritických nerastných surovín, ale každý vysoko rizikový sektor sa musí zbaviť závislosti od jediného dodávateľa,“ dodal.
Šefčovič uviedol, že ak by firmy mali aspoň tri rôzne zdroje „kritických dodávok“, boli by chránené pred narušeniami dodávateľských reťazcov aj pred vládnymi politikami, ako sú vývozné obmedzenia, ktoré Čína zaviedla na niektoré vzácne zeminy. Nekonkretizoval však, ktoré sektory alebo dodávatelia by sa považovali za vysoko rizikové či kritické.
Podľa Šefčoviča budú lídri EÚ na samite v Bruseli 18. až 19. júna diskutovať o ekonomickej bezpečnosti a pravdepodobne poskytnú usmernenie, na ktoré nástroje by sa EK mala zamerať.
Päť krajín EÚ v máji vydalo dokument, v ktorom vyzvalo Úniu, aby prepracovala obchodné opatrenia a účinnejšie sa bránila lacnému dovozu.
Podľa Šefčoviča už existujú politiky EÚ, ktoré povzbudzujú firmy k diverzifikácii, ak sú pri 40 % určitých dodávok závislé od jedného zdroja. „Malo by sa to posilniť a konkretizovať? Myslím si, že práve na to sa pozrieme,“ povedal.
Šefčovič dodal, že každé opatrenie musí EÚ koordinovať s priemyslom, pričom musí zahŕňať aj prechodné obdobie: „Viem, že časy sú ťažké a ekonomická situácia je veľmi náročná, ale musíme so zástupcami priemyslu spolupracovať na tom, ako túto rizikovú prirážku začlenia do svojho podnikania. Predtým to nebolo potrebné, teraz sa to zmenilo.“