Šefčovič: EÚ dohodou s Mercosur vytvára najväčšiu zónu voľného obchodu
Autor TASR
Brusel 12. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa by v pondelok o 17.00 h SEČ v Paraguaji mali podpísať dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a štyrmi juhoamerickými štátmi zoskupenými v združení Mercosur. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý bol pri dokončovaní rokovaní o tejto dohode, v správe pre média zopakoval, že vzniká najväčšia zóna voľného obchodu na svete, informuje spravodajca TASR.
Podpis obchodnej dohody medzi EÚ a Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom je v Európe široko medializovaný, lebo dohoda má svojich priaznivcov a aj hlasných kritikov.
Šefčovič na sociálnej sieti X už v piatok (9. 1.) privítal hlasovanie veľvyslancov pri EÚ, ktoré potvrdilo, že sa našlo viac ako dostatok členských krajín EÚ pre odobrenie finálneho podpisu dohody.
„Je to strategický krok pre strategickú dohodu spájajúcu 700 miliónov spotrebiteľov,“ opísal Šefčovič hlasovanie členských štátov.
Podľa jeho slov dohoda o partnerstve EÚ a Mercosuru je „prelomovým úspechom“, lebo ide o dôležitý moment nielen pre obchodnú politiku EÚ, ale aj pre širšiu hospodársku budúcnosť Európy.
„Dohoda vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá spojí viac ako 700 miliónov spotrebiteľov na dvoch kontinentoch. Od automobilového priemyslu cez stroje až po víno, čokoládu a olivový olej,“ odkázal slovenský eurokomisár.
Pripomenul tiež, že výrobky z EÚ získajú privilegovaný prístup na atraktívny trh, ktorý dlhodobo požadoval vysoké clá, niekedy až do výšky 55 %. Zároveň táto dohoda zabezpečí prístup ku kritickým nerastom, ktoré sú dnes čoraz dôležitejšie.
„Táto dohoda však znamená oveľa viac než len obchodné čísla. Je to strategický nástroj, ktorý bude formovať úlohu Európy v globálnom hospodárstve po celé desaťročia, posilní naše partnerstvo s Latinskou Amerikou a ochráni dôveryhodnosť EÚ ako dôveryhodného obchodného partnera,“ vysvetlil.
Zdôraznil, že jeho prioritou, ako eurokomisára pre obchod, zostáva, aby spoločnosti z EÚ mohli čo najrýchlejšie využívať výhody tejto dohody. Spresnil, že podľa očakávaní EK sa vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov z EÚ do regiónu Mercosur zvýši o 50 %. Zároveň bude chránených 344 ikonických potravín a nápojov z EÚ s chráneným označením, napríklad pravé šampanské, parmezán Reggiano či írska whisky.
„Celkovo táto dohoda posilňuje rozsiahlu sieť dohôd o voľnom obchode Európskej únie, najväčšiu na svete, ktorá zostáva kľúčovým strategickým aktívom pre udržanie našej globálnej hospodárskej výhody,“ opísal situáciu Šefčovič. A dodal, že EÚ pokračuje v rokovaní o obchodných dohodách aj v ďalších kľúčových oblastiach sveta.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
