Šefčovič: EÚ môže odložiť odvetné clá voči USA do polovice apríla

Brusel 20. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla odložiť zavedenie prvého súboru protiopatrení proti USA v súvislosti s clami prezidenta Donalda Trumpa na oceľ a hliník do polovice apríla. Uviedol to vo štvrtok európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia navrhla opätovné uvalenie ciel v hodnote 4,5 miliardy eur na americké produkty od 1. apríla, po ktorom by nasledovali clá v hodnote ďalších 18 miliárd eur na americký tovar od 13. apríla.



"Teraz zvažujeme zosúladenie načasovania týchto dvoch súborov protiopatrení EÚ, aby sme mohli konzultovať s členskými štátmi oba zoznamy súčasne, čo by nám poskytlo tiež viac času na rokovania s našimi americkými partnermi," povedal Šefčovič na vypočutí v Európskom parlamente.



Prvý súbor protiopatrení EÚ zahŕňa clo vo výške 50 % na americký bourbon. Trump pohrozil odvetným clom vo výške 200 % na všetky vína a iné alkoholické produkty pochádzajúce z EÚ, ak blok zavedie toto opatrenie. Trumpova administratíva plánuje tiež zaviesť ďalšie clá od 2. apríla.



Francúzsky premiér Francois Bayrou v nedeľu (16. 3.) povedal, že EÚ urobila pravdepodobne chybu, keď sa zamerala na americkú whisky, zatiaľ čo talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok (18. 3.) varovala partnerov z EÚ pred eskaláciou obchodného sporu so Spojenými štátmi, pričom uviedla, že podľa nej reagovať na clá ďalšími clami nie je práve najlepší postup.