Šefčovič: EÚ ponúka Američanom príležitosť vyhnúť sa obchodnej vojne

Brusel 12. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) v reakcii na americké 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do USA zavedie od 1. apríla "protiopatrenia" na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Oznámila to v stredu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič zdôraznil, že clá z USA "nás vedú nesprávnym smerom" a vysvetlil, že Únia má snahu predísť "obchodnej vojne", informuje spravodajca TASR.



Šefčovič v spoločnom vyhlásení s Leyenovou upozornil, že obchodné partnerstvo medzi EÚ a USA je dobre vyvážené a generuje vysoké zisky pre obe strany.



"Najmä v oblasti ocele a hliníka zdieľame niektoré z výziev, ako sú napríklad globálne nadmerné kapacity spôsobené netrhovými praktikami. EÚ je súčasťou riešenia, nie problému. Minulý mesiac, počas mojej návštevy vo Washingtone, aby som na tieto body upozornil, bolo jasné, že EÚ nie je problémom, a preto sú dnešné opatrenia ešte viac neopodstatnené," uviedol Šefčovič s odkazom na 25-percentné clá na dovoz európskej ocele a hliníka do USA.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že Američanom tieto argumenty predložil, aby sa predišlo zbytočnej záťaži zavádzaniu opatrení a protiopatrení.



"Na tlieskanie však potrebujete obe ruky. Administratíva USA sa rozhodla pre škodlivý kurz neoprávnených ciel, takže nám nezostáva nič iné, ako reagovať - a to je presne to, čo robíme," opísal situáciu.



Šefčovič spresnil, že EÚ ako prvý krok od 1. apríla automaticky obnoví momentálne pozastavené opatrenia na opätovné vyvažovanie colného zaťaženia z rokov 2018 a 2020, ktoré sa účinne zameriavajú na tovar z USA vyvezený do krajín EÚ v hodnote 4,5 miliardy eur.



Dodal, že ako druhý krok eurokomisia podnikne rozhodné kroky pre prijatie balíka dodatočných protiopatrení vzťahujúcich sa na vývozy z USA do EÚ v hodnote 18 miliárd eur.



"V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami, aby nám pomohli vytvoriť tento nový balík. Cieľom je vyvážiť zvýšenú obchodnú hodnotu ovplyvnenú americkými tarifami a zároveň minimalizovať vplyv na európske podniky a spotrebiteľov," zdôraznil Šefčovič.



Podľa jeho slov sa však tejto situácii dá vyhnúť, ak administratíva USA prijme "predĺženú ruku" Európanov a bude s nimi ochotná spolupracovať na dosiahnutí dohody, ktorá by zabránila obchodnej vojne.



"Pod vedením predsedníčky Európskej komisie som pripravený rokovať. Sme pripravení to zrealizovať," odkázal Šefčovič.