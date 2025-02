Šefčovič: EÚ sa chce vyhnúť scenáru colných opatrení a protiopatrení

Brusel/Washington 19. februára (TASR) - EÚ dúfa, že sa vyhne bolestivému scenáru zavádzania colných opatrení a protiopatrení. V stredu vo Washingtone na to poukázal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rámci podujatia pripraveného American Enterprise Institute na tému "Spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti obchodu a hospodárskej bezpečnosti", informuje spravodajca TASR.



Slovenský eurokomisár pri téme zavádzania nových taríf pripomenul, ako často počuť tvrdenia o tom, že EÚ ukladá vyššie clá na dovoz než USA, podľa neho však údaje hovoria o niečom inom.



Spresnil, že pokiaľ ide o vzájomné obchodné vzťahy, celkový obraz je "veľmi vyvážený" a poskytuje rovnaké podmienky pre podniky na oboch stranách Atlantiku, keď priemerné clo EÚ na tovary z USA je 0,9 %, zatiaľ čo na vývoz z EÚ do USA sa vzťahuje priemerné 1,5-% clo.



Potvrdil, že v prípade niektorých produktov sa výška ciel líši, avšak na oboch stranách existujú "colné špičky". Napríklad EÚ má najvyššiu tarifu na dovoz osobných áut, zatiaľ čo USA majú najvyššiu tarifu na nákladné autá z Európy. A v niektorých sektoroch sú americké clá vyššie než tie európske. Na agropotravinárske výrobky z USA sa pri vstupe do Únie vzťahuje 3,5-% clo, zatiaľ čo na poľnohospodárske produkty EÚ sa v USA vzťahuje clo vo výške 5,7 %.



"Vzhľadom na tieto skutočnosti EÚ nevidí žiadne opodstatnenie pre náhle a jednostranné zvýšenie ciel zo strany USA," vyhlásil Šefčovič. Dodal, že európske podniky sa spoliehajú na ekonomickú stabilitu, predvídateľnosť a istotu na oboch stranách Atlantiku.



Podľa jeho slov ak Američania zavedú clá na produkty EÚ, vytvorí to zbytočné prekážky pre európsky export, čo poškodí podniky a pracovníkov na oboch stranách.



"Preto, na zaistenie ochrany európskych záujmov, nebudeme mať inú možnosť než rázne a rýchlo reagovať. Dúfame však, že sa vyhneme scenáru, ktorý znamená zbytočné bolesti opatrení a protiopatrení, a že zostaneme odhodlaní viesť konštruktívny dialóg," vyhlásil Šefčovič s odkazom na svoj niekoľkodňový pobyt v Spojených štátoch, kde má tento týždeň na programe pracovné stretnutia s najvyššími predstaviteľmi americkej obchodnej politiky a tiež s niekoľkými senátormi.



Šefčovič v tejto súvislosti parafrázoval bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, že "obchod nie je vojna, ale ekonomická aliancia, z ktorej majú úžitok obe strany".



"EÚ je aj naďalej presvedčená, že za voľný a spravodlivý obchod sa oplatí bojovať. A v tomto kontexte budeme naďalej formovať svoj vlastný osud," odkázal Šefčovič a v závere svojho prejavu vyjadril nádej, že pre EÚ aj USA má zmysel spolupracovať na posilnení "najprirodzenejšieho transatlantického puta" a na jeho rozšírení do nových oblastí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)