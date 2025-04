Šefčovič: EÚ sa pripravuje na možnosť neúspešných rokovaní s USA

Bratislava 30. apríla (TASR) - Európska únia sa pripravuje aj na možnosť, že rokovania s USA týkajúce sa vzájomného obchodu nedospejú k pozitívnej dohode. Ak sa nepodarí nájsť prijateľné riešenia, Únia je pripravená chrániť záujmy európskych podnikov a európskych obyvateľov. Informoval o tom v stredu eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič na Výbore Národnej rady SR pre európske záležitosti.



„Musím povedať, že sa pripravujeme aj na to, že tieto rokovania nedospejú k pozitívnej dohode. Tie rokovania sú ťažké, sú turbulentné a pokiaľ vidíme, tak zatiaľ ani s jednou krajinou sa nepodarilo nájsť prijateľnú dohodu,“ povedal Šefčovič.



Pripomenul, že Únia aktuálne rozvíja vzťahy aj s inými krajinami sveta. „Spojené štáty americké sú významným obchodným partnerom, naším najväčším, ale predstavujú len 13 percent svetového obchodu. Čiže máme veľký záujem kultivovať naše vzťahy s 87 percentami. Pozerať sa na to, ako vieme tarify znížiť. Pozerať sa na to, ako vieme otvoriť nové trhy pre naše podniky, pre naše výrobky, pre našich poľnohospodárov,“ vysvetlil eurokomisár.



Predstavitelia Európskej únie podľa neho intenzívne komunikujú napríklad o dohode o voľnom obchode s Thajskom a s Filipínami. Dodal, že opätovný záujem o rokovanie prejavila aj Austrália. Taktiež pripomenul svoje minulotýždňové rokovanie s predstaviteľom Spojených arabských emirátov a informoval o nadchádzajúcej diskusii s predstaviteľmi Indonézie. Záujem o rokovania podľa neho prejavili aj všetky krajiny Perzského zálivu.