Šefčovič: EÚ zváži prístup Británie k Paneuro-stredomorskému dohovoru

Brusel 23. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla zvážiť pristúpenie Spojeného kráľovstva k celoeurópskej obchodnej a colnej zóne. Naznačil to eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v Davose, kde prebieha Svetové ekonomické fórum (WEF). Na správu BBC a európskych tlačových agentúr upozornil bruselský spravodajca TASR.



Šefčovič, ktorý počas predošlého mandátu Európskej komisie mal na starosti rokovania s Londýnom o pobrexitových vzťahoch, uplynulú stredu večer v Davose pre BBC povedal, že pristúpenie Spojeného kráľovstva k Paneuro-stredomorskému dohovoru (PEM) je niečo, čo by EÚ mohla zvážiť. Spresnil, že táto možnosť sa črtá potom, ako britský premiér Keir Starmer vyjadril svoj zámer obnoviť vzťahy s euroblokom.



PEM umožňuje bezcolný obchod s tovarom v celej Európe i v niektorých krajinách severnej Afriky. Ide o spoločné pravidlá, ktoré umožňujú, aby sa výrobné diely, prísady a materiály pre výrobné dodávateľské reťazce, pochádzajúce z desiatok krajín v Európe a severnej Afrike, mohli používať v bezcolnom obchode.



V rozhovore pre BBC Šefčovič pripomenul, že táto myšlienka ešte nie je "presne sformulovaná" a teraz "je lopta na strane Spojeného kráľovstva".



BBC na svojej webovej stránke vo štvrtok uviedla, že britská vláda už začala so spoločnosťami konzultovať výhody schémy PEM, a ako by to mohlo pomôcť znížiť byrokraciu a zlepšiť obchod. BBC zároveň upozornila, že minister pre európske záležitosti Nick Thomas-Symonds poslancom Dolnej snemovne povedal, že vláda v súčasnosti nemá v pláne pripojiť sa k PEM.



Šefčovič v Davose potvrdil, že vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ po nástupe labouristov k moci v júli minulého roka "jednoznačne prechádzajú lepším obdobím".



Pristúpenie Británie k PEM by podľa BBC malo určité výhody. Podľa dohody o brexite sa na britský tovar, predávaný do EÚ, nevzťahujú clá za predpokladu, že tovar je vyrobený z určitého percenta materiálov, pochádzajúcich z Británie alebo EÚ. Ak však britský výrobca odevov vyrába odevy z textílií, ktoré získava z Turecka, krajiny mimo EÚ, a predáva ich na jednotný európsky trh, britská firma musí platiť clá. Pristúpením Spojeného kráľovstva k Paneuro-stredomorskému dohovoru, ktorého členom je aj Turecko, by výrobca odevov neplatil už žiadne clá.











