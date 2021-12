Šefčovič: Európsky súdny dvor musí byť arbitrom v sporoch po brexite

Brusel 17. decembra (TASR) - Európsky súdny dvor musí byť arbitrom v otázke obchodných dohôd so Severným Írskom, na ochranu jednotného trhu Európskej únie (EÚ). Uviedol to v piatok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič po rokovaní s britským ministrom pre brexit Davidom Frostom.



"Je to neoddeliteľná súčasť protokolu o Írsku a Severnom Írsku," povedal na tlačovej konferencii. "Takže je to súčasť celkovej dohody, ktorú sme mali so Spojeným kráľovstvom. Až do leta tohto roka sa o tom vôbec nediskutovalo. A preto je to pre nás téma, ktorú nie sme pripravení zahrnúť do našich diskusií," vyhlásil Šefčovič.



Vyzval Britániu, aby opätovala úsilie EÚ o vyriešenie sporu o podmienkach obchodu v Severnom Írsku po brexite po tom, čo blok navrhol právne zmeny na uľahčenie prepravy liekov do tejto provincie.



Obe strany intenzívne rokujú o problémoch, ktoré sa týkajú obchodu medzi Britániou a jej provinciou Severné Írsko, ktoré má spoločnú pozemnú hranicu s Írskou republikou, členom EÚ.



"Dnešný deň je ďalšou demonštráciou neochvejného záväzku EÚ voči stabilite a predvídateľnosti pre občanov a podniky v Severnom Írsku. Vyzývam vládu Spojeného kráľovstva, aby opätovala naše úsilie," povedal Šefčovič na tlačovej konferencii.



EÚ ponúkla zmenu svojich zákonov tak, aby Severné Írsko malo prístup k novým liekom v rovnakom čase ako zvyšok Spojeného kráľovstva.



Šefčovič na tlačovej konferencii zdôraznil, že tento krok ukazuje na flexibilitu tzv. severoírskeho protokolu pri riešení rôznych problémov, ktoré sa objavili v súvislosti s jeho fungovaním.



Legislatívny návrh bloku znamená, že nové lieky schválené Spojeným kráľovstvom by mohli okamžite cirkulovať v Severnom Írsku, pričom schválenie v EÚ bude nasledovať. Šefčovič tiež skonštatoval, že to nebude znamenať žiadne ďalšie regulačné zaťaženie alebo požiadavku na samostatné balenie.



Existovali obavy, že dodatočné požiadavky spojené s právnymi predpismi EÚ, ktoré sa vzťahujú na tovar zasielaný do Severného Írska z Británie, by viedli k zvýšeniu nákladov, čo by zase mohlo prinútiť farmaceutické spoločnosti prerušiť dodávky niektorých liekov.



Britský vyjednávač pre brexit David Frost potvrdil, že v otázke liekov prišlo k pokroku, pri riešení širších problémov spojených so severoírskym protokolom však posun nenastal. Spojené kráľovstvo si ponechalo právo v prípade potreby spustiť mechanizmus podľa článku 16, čo je odkaz na možnosť, že Londýn prijme jednostranné opatrenia.