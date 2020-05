Šefčovič: Koronakríza nezastavila Európsku alianciu pre batérie

Brusel 20. mája (TASR) - Spôsoby, ako môže Európska aliancia pre batérie prispieť k obnove EÚ po pandémii nového koronavírusu, boli hlavnou témou utorňajšej videokonferencie podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča s vysokopostavenými zástupcami európskeho priemyslu. Na debatách sa zúčastnil aj podpredseda Európskej investičnej banky (EIB) Andrew McDowell.



Šefčovič, ktorý má v rámci exekutívy EÚ aj naďalej na starosti Európsku alianciu pre batérie, vo svojom vystúpení upozornil, že aj napriek koronakríze aliancia vo svojej kľúčovej práci zostáva "na dobrej ceste". Ocenil, že zástupcovia priemyslu mu dali najavo odhodlanie urýchliť projekty v celom hodnotovom reťazci pre batérie, aby pomohli vytvárať nové pracovné miesta a hospodársky rast v Európe a zároveň podporovať aj ekologický a digitálny prechod.



S odkazom na údaje Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT-InnoEnergy dodal, že plán zrýchlenia výroby batérií navrhnutý priemyslom predvída vytvorenie až jedného milióna pracovných miest v európskom ekosystéme s batériami v hodnote 210 miliárd eur do roku 2022. "Od Európskej investičnej banky som tiež počul, že projekty spojené s batériami, v celom ich hodnotovom reťazci, zostávajú hlavnými investičnými prioritami. Ide o pôžičky vo výške jednej miliardy eur, ktoré boli doteraz bankou pridelené, ktoré zmobilizovali dokopy 4,7 miliardy eur," uviedol Šefčovič.



Podľa jeho slov aliancia pre batérie má zásadný význam pre posilnenie odolnosti a strategickej autonómie Európy v kľúčových priemyselných ekosystémoch a najmä z hľadiska zníženia závislosti EÚ od tretích krajín, ako sú Čína a Južná Kórea.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že európsky ekosystém batérií sa začal rozvíjať už pred koronakrízou, keď v členských štátoch sa objavilo niekoľko priemyselných projektov pokrývajúcich celý hodnotový reťazec od ťažby a spracovania lítia až po výrobu batérií a ich recykláciu. To má význam v dobe, keď elektrické autá sa v Európe stávajú želateľným trendom, pričom hlavní výrobcovia automobilov oznamujú čoraz širšie portfólio modelov elektromobilov. Európa zaznamenala aj najrýchlejší rast vo svete výroby lítiovo-iónových batérií, pričom jej globálny podiel by mal do roku 2024 dosiahnuť 14,7 percenta, čím by Únia predbehla USA a Áziu (okrem Číny).



"V tejto súvislosti som požiadal priemyselné subjekty, aby predložili svoje akčné plány na udržanie a posilnenie tejto dynamiky," uviedol Šefčovič. A spresnil, že tieto plány by mali vychádzať z presadzovania sa elektrických vozidiel (v prvých troch mesiacoch roku 2020 ich trhový podiel stúpol na 6,8 % - v porovnaní s 2,5-% nárastom v rovnakom období 2019), očakávaných trendov výroby (počet modelov elektromobilov stúpne zo súčasných 98 modelov na približne 214 v roku 2021) a tiež z vyhliadok na sebestačnosť v ťažbe lítia.



V Európe spustili štyri udržateľné projekty na ťažbu lítia v celkovej výške 2 miliárd eur - ide o ťažbu v Španielsku, Portugalsku a spoločné česko-nemecké a nemecko-francúzske projekty. V prevádzke by mali byť do roku 2022 až 2024 a do roku 2025 by mali uspokojiť až 80 % európskych potrieb lítia.



Šefčovič odkázal, že po utorňajšej videokonferencii eurokomisia bude pokračovať v mobilizácii všetkých účastníkov priemyslu, členských štátov a EIB s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu už prebiehajúcich investícií.



Na videokonferencii, ktorej predsedal Šefčovič, sa zúčastnili generálni riaditelia z 12 európskych spoločností zastupujúcich celý európsky hodnotový reťazec batérií - BASF, E-bility, EDF, Forsee Power, Infinity, Northvolt, Orano, SAFT, Schneider, Umicore, Volkswagen a Vulcan Energy Resources.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)