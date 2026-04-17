Šefčovič: Kríza s Iránom brzdí rokovania EÚ so štátmi Perzského zálivu
Šefčovič ocenil, že Únia uplynulý rok využila na maximálne aktívnu obchodnú diplomaciu, keď sa podarilo výrazným spôsobom rozšíriť exportné možnosti pre európskych výrobcov.
Autor TASR
Brusel 17. apríla (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR potvrdil, že kríza na Blízkom východe súvisiaca s Iránom kompletne zmenila scenár dohodnutých rokovaní o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Perzského zálivu.
Šefčovič ocenil, že Únia uplynulý rok využila na maximálne aktívnu obchodnú diplomaciu, keď sa podarilo výrazným spôsobom rozšíriť exportné možnosti pre európskych výrobcov. Stalo sa tak aj vďaka uzavretiu historickej obchodnej dohody so skupinou Mercosur, s Mexikom, Indonéziou, Indiou, v hre je Austrália.
„Hovoríme o vytváraní trhov, ktoré vysoko prevyšujú dve miliardy perspektívnych spotrebiteľov pre európske výrobky. Je to, samozrejme, niečo, čo výrazným spôsobom pomáha európskej ekonomike a európskym podnikateľom, aby mohli diverzifikovať exportné možnosti vzhľadom na turbulencie vo svetovom obchode a často veľmi prekvapivé a ťažko predvídateľné stanovovanie rôznych colných sadzieb,“ opísal situáciu.
Zdôraznil, že z toho istého dôvodu Európska komisia (EK) veľmi intenzívne pracovala aj s krajinami Perzského zálivu. Pripomenul, že už viac ako 30 rokov rokovania medzi EÚ a krajinami Perzského zálivu viaznu pre rôzne príčiny. A tieto rokovania boli opäť prerušené, teraz z dôvodu externých faktorov.
„Keď som sa s partnermi z Perzského zálivu minulého roka stretol, dohodli sme sa, že vývoj vo svete je taký turbulentný, že by sme mali hľadať cesty k sebe a nastaviť nové možnosti spolupráce. Absolvovali sme proces opätovného posúdenia vecí, kde by mohli byť tie prieniky, ktoré mohli byť vzájomne zaujímavé pre túto regionálnu obchodnú dohodu,“ vysvetlil.
Šefčovič verí, že tento proces oživenia vzťahov bude jedna z tém, ktorá by sa mala diskutovať počas tohoročného samitu EÚ s krajinami Perzského zálivu a skonkretizoval, že pri obchodných rokovaniach Únia najväčší pokrok doposiaľ dosiahla so Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
„Bol záujem na najvyššej úrovni, zo strany Spojených arabských emirátov, ako aj zo strany EÚ, aby sme v týchto rokovaniach postupovali rýchlo. Máme za sebou viacero kôl rokovaní. Posledné kolá mali prebiehať práve v tomto čase,“ uviedol Šefčovič. Zdôraznil, že vojna v regióne situáciu kompletne zmenila, jednak časový rámec rokovaní a aj zameranie jednotlivých ministerstiev v krajinách regiónu i v Spojených arabských emirátoch.
Komisár pripomenul, že je v osobnom kontakte s ministrom SAE, ktorý zodpovedá za obchod a vie o všetkých komplikáciách, ktoré teraz Spojené arabské emiráty a krajiny Perzského zálivu zažívajú.
„Verím, že sa po ukončení vojnového konfliktu k týmto rokovaniam vrátime,“ odkázal Šefčovič. Spresnil, že v mnohých oblastiach sú obe strany kompatibilné. Následky vojny viedli k prudkému zvýšeniu cien palív a výrobkov, ktoré sú s tým spojené, či už ide o plasty, hélium a ďalšie produkty. „Počas posledných období sa vyvinula intenzívna spolupráca medzi týmito krajinami a EÚ, tak pokiaľ sa nám podarí dopracovať sa ku kvalitným dohodám o voľnom obchode, bude to mať prínos pre obidve strany,“ dodal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Šefčovič ocenil, že Únia uplynulý rok využila na maximálne aktívnu obchodnú diplomaciu, keď sa podarilo výrazným spôsobom rozšíriť exportné možnosti pre európskych výrobcov. Stalo sa tak aj vďaka uzavretiu historickej obchodnej dohody so skupinou Mercosur, s Mexikom, Indonéziou, Indiou, v hre je Austrália.
„Hovoríme o vytváraní trhov, ktoré vysoko prevyšujú dve miliardy perspektívnych spotrebiteľov pre európske výrobky. Je to, samozrejme, niečo, čo výrazným spôsobom pomáha európskej ekonomike a európskym podnikateľom, aby mohli diverzifikovať exportné možnosti vzhľadom na turbulencie vo svetovom obchode a často veľmi prekvapivé a ťažko predvídateľné stanovovanie rôznych colných sadzieb,“ opísal situáciu.
Zdôraznil, že z toho istého dôvodu Európska komisia (EK) veľmi intenzívne pracovala aj s krajinami Perzského zálivu. Pripomenul, že už viac ako 30 rokov rokovania medzi EÚ a krajinami Perzského zálivu viaznu pre rôzne príčiny. A tieto rokovania boli opäť prerušené, teraz z dôvodu externých faktorov.
„Keď som sa s partnermi z Perzského zálivu minulého roka stretol, dohodli sme sa, že vývoj vo svete je taký turbulentný, že by sme mali hľadať cesty k sebe a nastaviť nové možnosti spolupráce. Absolvovali sme proces opätovného posúdenia vecí, kde by mohli byť tie prieniky, ktoré mohli byť vzájomne zaujímavé pre túto regionálnu obchodnú dohodu,“ vysvetlil.
Šefčovič verí, že tento proces oživenia vzťahov bude jedna z tém, ktorá by sa mala diskutovať počas tohoročného samitu EÚ s krajinami Perzského zálivu a skonkretizoval, že pri obchodných rokovaniach Únia najväčší pokrok doposiaľ dosiahla so Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
„Bol záujem na najvyššej úrovni, zo strany Spojených arabských emirátov, ako aj zo strany EÚ, aby sme v týchto rokovaniach postupovali rýchlo. Máme za sebou viacero kôl rokovaní. Posledné kolá mali prebiehať práve v tomto čase,“ uviedol Šefčovič. Zdôraznil, že vojna v regióne situáciu kompletne zmenila, jednak časový rámec rokovaní a aj zameranie jednotlivých ministerstiev v krajinách regiónu i v Spojených arabských emirátoch.
Komisár pripomenul, že je v osobnom kontakte s ministrom SAE, ktorý zodpovedá za obchod a vie o všetkých komplikáciách, ktoré teraz Spojené arabské emiráty a krajiny Perzského zálivu zažívajú.
„Verím, že sa po ukončení vojnového konfliktu k týmto rokovaniam vrátime,“ odkázal Šefčovič. Spresnil, že v mnohých oblastiach sú obe strany kompatibilné. Následky vojny viedli k prudkému zvýšeniu cien palív a výrobkov, ktoré sú s tým spojené, či už ide o plasty, hélium a ďalšie produkty. „Počas posledných období sa vyvinula intenzívna spolupráca medzi týmito krajinami a EÚ, tak pokiaľ sa nám podarí dopracovať sa ku kvalitným dohodám o voľnom obchode, bude to mať prínos pre obidve strany,“ dodal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)