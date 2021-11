Šefčovič: Námety z CoFoE by sa mali zhrnúť počas predsedníctva v EÚ

Bratislava/Brusel 26. novembra (TASR) - Eurokomisia Ursuly von der Leyenovej by mala mať ešte najmenej dva roky na implementáciu najdôležitejších a najreálnejších očakávaní občanov do konkrétnych opatrení a legislatívnych návrhov, ktoré vzídu z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Námety by sa pritom mali zhrnúť počas budúcoročného francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. V rozhovore pre TASR to vysvetlil podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Podľa spravodajského portálu EurActiv sa však konferencia môže ukázať ako premárnená príležitosť – aj preto, že "proeurópske" vlády a politické strany, ale aj euroinštitúcie sú v tomto málo aktívne.



Portál oslovil Roberta Castaldiho, riaditeľa výskumu v Medzinárodnom centre pre európske a globálne riadenie, ktorý je aj riaditeľom Výskumného centra pre viacúrovňovú integráciu a procesy riadenia na talianskej online univerzite eCampus. Podľa Castaldiho vlády členských krajín EÚ súhlasili s konferenciou – nápadom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona –, obávajú sa však, že občania môžu navrhnúť príliš ambiciózne reformy.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas tohto týždňa vystúpil na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Témou bola budúcnosť EÚ z pohľadu Strednej Európy.



"EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo EÚ," zdôraznil Korčok.



Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí "dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň musí byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky," vyhlásil Korčok.



CoFoE by mala vo forme priameho dialógu s občanmi pokračovať aj po jej oficiálnom skončení a vyhodnotení. Uviedol to v rozhovore pre TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.



Klus vyjadril spokojnosť s priebehom konferencie na Slovensku. Za úspech považuje letné turné po Slovensku v rámci projektu "My sme Európska únia". Ocenil tiež, že slovenskí diplomati vždy, keď to dovolila pandemická situácia, chodili po školách a v rámci projektu "Späť do školy" vysvetľovali dôležitosť diskusie o budúcnosti Európy pre terajších žiakov a študentov.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme EÚ. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.