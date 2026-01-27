< sekcia Ekonomika
Šefčovič: Obchodná dohoda EÚ s Indiou pokryje trh s 2 miliardami ľudí
India a Európska únia uzavreli najväčšiu obchodnú dohodu, ktorá svojím významom presahuje všetky podobné dohody, ktoré doposiaľ uzavrela India či EÚ.
Autor TASR,aktualizované
Brusel/Naí Dillí 27. januára (TASR) - India a Európska únia uzavreli najväčšiu obchodnú dohodu, ktorá svojím významom presahuje všetky podobné dohody, ktoré doposiaľ uzavrela India či EÚ. Pre spravodajcu TASR to v telefonickom rozhovore z Naí Dillí uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Podľa Európskej komisie (EK) ide o dohodu medzi druhou a štvrtou najväčšou ekonomikou sveta.
„Hovoríme o veľkých rozmeroch. India je populačne najväčšou krajinou na svete a spoločne vytvárame trh pre takmer dve miliardy ľudí. Významná je aj svojím obsahom, lebo India sa po prvýkrát takto významne otvorila svojmu obchodnému partnerovi,“ uviedol Šefčovič.
Spresnil, že ide o zníženie colných taríf o 97 až 99 %, čo znamená, že európski exportéri ušetria na dovozných clách do Indie viac ako 4 miliardy eur ročne a významne im to pomôže v prenikaní na obrovský indický trh.
Za dôležité z pohľadu EÚ aj Slovenska považuje to, že sa vďaka tejto dohode otvárajú aj sektory, ktoré boli doteraz pre vysoké clá takmer úplne uzavreté.
Upozornil, že pri agrokomoditách sa dohodlo zníženie ciel pre vína zo 150 na 20 %. Pokiaľ ide o iné alkoholické výrobky, ktoré tiež boli zaťažené vysokými dovoznými clami, ide o veľký posun. V prípade piva je to zníženie zo 110 na 50 %. Pre produkty, ako je olivový olej alebo spracované potraviny, ktoré sa do Indie vyvážali za clá vo výške od 45 do 50 %, budú clá kompletne zrušené.
„Z hľadiska Slovenska je významnou informáciou, že sa nám podarilo otvoriť aj trh pre automobilový priemysel. Je to odvetvie, ktoré sa v Indii rozvíja, preto sme sa dohodli navzájom si rešpektovať hranice možného. Dohodli sme sa, že budeme postupovať prostredníctvom kvót,“ vysvetlil Šefčovič.
Pre európske autá to znamená, že sa otvorí indický trh do výšky 250.000 automobilov a čo sa týka kategórie „rozpracovaných áut“, kde finálna montáž bude prebiehať v Indii, pôjde o vývoz 75.000 áut ročne. Doposiaľ boli automobily zaťažené v Indii 110 % clom, ktoré sa bude postupne znižovať na 10 %. Zároveň sa dohodlo, že dovoz dielcov do Indie bude bezcolný.
„Dnes 800.000 pracovných miest v Európe závisí od vývozu tovarov do Indie. Takisto aj pre Indiu je to dôležité, lebo tých 6000 európskych firiem, ktoré v Indii pôsobí, vytvára 3,7 milióna pracovných miest,“ uviedol Šefčovič.
Podľa neho sa očakáva, že vďaka novej rozsiahlej dohode o voľnom obchode by sa mohol vzájomný obchod v priebehu piatich až šiestich rokov zdvojnásobiť, čo by ovplyvnilo aj čísla zamestnanosti na oboch stranách. „Takže sme veľmi optimistickí vo veci tohto procesu. Musím povedať, že čo sa týka dohody, panuje s ňou spokojnosť na obidvoch stranách,“ odkázal Šefčovič pred odletom z Nái Dillí.
Pripomenul, že dohoda teraz musí prejsť náročným procesom právnej úpravy, potom bude preložená do všetkých úradných jazykov EÚ a postúpená na odobrenie ostatným inštitúciám EÚ. Indická strana vyjadrila želanie, aby dohoda začala platiť v roku 2027.
India cez obchodnú dohodu s EÚ poskytuje Európanom najlepšie colné výhody
Európska únia (EÚ) a India v utorok ukončili rokovania o historickej dohode o voľnom obchode, najväčšej, akú kedy ktorákoľvek z oboch strán uzavrela. India poskytne Európanom colné úľavy ako nikomu inému. Podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej dohoda posilní hospodárske väzby medzi druhou a štvrtou najväčšou ekonomikou sveta.
Von der Leyenová, ktorú v Naí Dillí počas uzavretia zmluvy sprevádzali predseda Európskej rady António Costa a eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, uviedla, že táto dohoda v čase rastúceho geopolitického napätia a globálnych hospodárskych výziev zdôrazňuje spoločný záväzok oboch strán k hospodárskej otvorenosti a obchodu založenému na pravidlách.
„EÚ a India píšu históriu. Prehlbujú partnerstvo medzi najväčšími demokraciami sveta. Vytvorili sme zónu voľného obchodu s dvoma miliardami ľudí, z ktorej obe strany očakávajú ekonomický zisk,“ uviedla šéfka EK.
Únia a India už teraz obchodujú s tovarom a službami v hodnote viac ako 180 miliárd eur ročne, čím podporujú takmer 800.000 pracovných miest v EÚ. Očakáva sa, že táto dohoda do roku 2032 zdvojnásobí vývoz tovarov z EÚ do Indie tým, že zruší alebo zníži clá v hodnote 96,6 % exportu všetkých tovarov. To ušetrí približne štyri miliardy eur ročne na clách na európske výrobky.
Dohoda poskytne významnú konkurenčnú výhodu kľúčovým priemyselným a agropotravinárskym sektorom EÚ a privilegovaný prístup európskym firmám na trh najľudnatejšej krajiny sveta s 1,45 miliardy obyvateľov a najrýchlejšie rastúcou veľkou ekonomikou s ročným HDP 3,4 bilióna eur.
India poskytne EÚ zníženie ciel, ktoré žiadny z jej obchodných partnerov nezískal. Clá na automobily sa postupne znížia zo 110 % na 10 %, clá na autodiely budú zrušené po piatich až desiatich rokoch. Clá vo výške 44 % na stroje, 22 % na chemikálie a 11 % na liečivá budú z veľkej časti zrušené.
Zo zníženia ciel, odstránenia regulačných prekážok, vyššej transparentnosti a predvídateľnosti budú profitovať aj malé a stredné podniky.
Dohoda odstraňuje alebo znižuje clá - v priemere viac ako 36 %, na vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ, čo európskym poľnohospodárom otvára obrovský trh. Indické clá na vína sa znížia zo 150 % na 75 %, neskôr na 20 %, clá na olivový olej zo 45 % na 0 % v priebehu piatich rokov, zatiaľ čo na agroprodukty, ako je chlieb a cukrovinky, sa zrušia clá až do výšky 50 %.
Citlivé európske poľnohospodárske sektory budú chránené, lebo produkty ako hovädzie a kuracie mäso, ryža a cukor dohoda nepokrýva. Všetok indický dovoz bude musieť dodržiavať prísne pravidlá EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín.
EÚ a India rokujú tiež o samostatnej dohode o zemepisných označeniach, ktorá pomôže tradičným agroproduktom EÚ lepšie sa predávať v Indii tým, že odstráni nekalú konkurenciu vo forme napodobenín.
Dohoda poskytne spoločnostiam z EÚ privilegovaný prístup na indický trh so službami vrátane kľúčových sektorov, ako sú finančné služby a námorná doprava a poskytuje vysokú úroveň ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv, ochranných známok, dizajnov, obchodného tajomstva a práv k odrodám rastlín.
Šefčovič: Obchodná dohoda s Indiou neohrozuje oceliarov ani agrosektor EÚ
V utorok uzavretá obchodná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Indiou otvára novú kapitolu medzi oboma stranami a jej význam nezatienia spory ohľadom dovozu citlivých poľnohospodárskych komodít či ocele do EÚ, na čo sa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča pýtal bruselský spravodajca TASR.
Šefčovič pripomenul, že dohoda o voľnom obchode bola hlavným bodom rokovaní medzi indickým premiérom Naréndrom Módím a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom počas 16. samitu EÚ - India v Naí Dillí.
„Naozaj otvárame novú kapitolu vo vzťahu medzi Indiou a EÚ,“ odkázal Šefčovič a potvrdil, že Európania sa v súvislosti s dohodou nemusia obávať lacnejších dovozov hovädzieho a kuracieho mäsa alebo ryže.
Šefčovič pripomenul, že odkedy v EK prebral agendu obchodnej politiky, jeho rokovania s indickým partnerom boli „mimoriadne intenzívne“. Len vlani sa stretli viac ako desaťkrát, aby hľadali prieniky, ktoré umožnia dohodu dokončiť a aby sa neopakovali chyby z predošlých rokovaní, ktoré začali pred 10 a podľa niektorých zdrojov už pred 20 rokmi.
„Už na začiatku môjho mandátu vo funkcii eurokomisára pre odchod sme sa dohodli, že tie najcitlivejšie komodity navzájom vylúčime. Pre Indiu to boli mliečne výrobky a ryža. Pre nás to bola hovädzina, kuracie mäso a cukor a ďalších niekoľko výrobkov, ktoré sme postavili mimo dohodu,“ vysvetlil.
Komisár počas rokovaní s Indiou zaznamenal obavy z dohody zo strany európskeho oceliarskeho priemyslu, lebo India v oceliarstve patrí medzi najväčších hráčov na svete.
Tvrdí, že vysvetlil indickým partnerom, že kvôli situácii na trhu s oceliarskymi výrobkami EÚ pristúpila k zníženiu dovozov do Európy o 47 %. To sa týka každého dovozcu. Eurokomisia a Šefčovič túto stratégiu predstavili vlani v októbri.
„Avšak v prípade krajín, s ktorými máme podpísanú dohodu o voľnom obchode, pristupujeme ako k privilegovaným partnerom. Taký bude aj prístup k Indii. Verím, že sme našli spoločný prienik, kde India bude v lepšej pozícii,“ povedal. Upozornil, že Únia vzhľadom na prijatú legislatívu musí postupovať jedine v rámci čísel, ktoré už boli dohodnuté, čiže zníženie dovozu oceliarskych výrobkov o 47 %.
Podľa neho je však India „vo veľmi dobrej pozícii“ a predbežné diskusie už prebehli. Únia sa bude správať, ako keby dohoda o voľnom obchode už bola ratifikovaná, čiže India sa dostala do pozície významného partnera. Obe strany veria, že všetky rokovania o tom, ako znížiť dovoz oceliarskych výrobkov o 47 % budú ukončené do 30. júna.
Po tomto dátume totiž začne platiť mechanizmus EÚ, podľa ktorého všetci vývozcovia, ktorí vyvážajú viac ako 5 % ocele do EÚ, musia absolvovať rokovania o tom, ako chcú znížiť svoje dovozy do Európy. Tento proces, ako upozornil Šefčovič, sa riadi článkom 28 Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
