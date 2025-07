Šefčovič: Obchodná dohoda zachránila státisíce pracovných miest

Brusel 28. júla (TASR) - Európskej únii sa uzavretím nedeľňajšej (27. 7.) obchodnej dohody s USA podarilo vyhnúť sa obchodnej vojne s USA a možnej strate státisícov či miliónov pracovných miest v Európe. Uviedol to v pondelok eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič počas stretnutia s novinármi.



Na otázku, ako vníma nevyvážený stav, keď krajiny EÚ väčšinu svojich tovarov (až na dohodnuté výnimky) budú do USA vyvážať po 15-percentom preclení, kým na druhej strane pôjde o nulové dovozy zo Spojených štátov do Európy, Šefčovič zdôraznil, že toto je „najlepšia dohoda, ktorú sme za týchto nerovných podmienok mohli dosiahnuť“.



Pripomenul, že rokovania v Škótsku sa začínali tým, že od 1. augusta to bude 30 percent, a ocenil, že šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová viedla rokovania tak, že sa zrodila konečná dohoda, ktorá zachráni pracovné miesta v EÚ a otvára novú kapitolu vzťahov medzi USA a EÚ.



Dodal, že dohodu netreba vnímať len z pohľadu obchodu, ale aj bezpečnosti v súčasnej zhoršujúcej sa geopolitickej situácii, pričom obe strany našli zhodu vo väčšine vecí, pokiaľ ide o spoločné výzvy, čo je podľa neho pridaná hodnota obchodnej dohody. „Teraz sa veci môžu už len zlepšovať a môžeme riešiť všetky problémy, ktoré sa nám nahromadili na stole za posledné roky,“ skonštatoval.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)