Šefčovič: Obchodné rokovania EÚ sa teraz upriamujú na krajiny v Ázii
Momentálne eurokomisia vedie rokovania s Thajskom a Malajziou, záujem je o Vietnam.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) sa po uzavretí obchodných dohôd s krajinami Mercosur, Mexikom a Spojenými štátmi obracia na východ a bude sa snažiť uzavrieť podobné dohody aj s krajinami ako India, Indonézia či Malajzia. V rozhovore pre bruselského spravodajcu TASR to uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Slovenský eurokomisár, ktorý sa v mene exekutívy EÚ pričinil o uzavretie obchodných dohôd s Mercosurom, Mexikom a USA, v stredu (3. 9.) uviedol, že Európania by sa nemali báť dosahov dohody so štyrmi juhoamerickými krajinami zo skupiny Mercosur - Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, lebo existujú dostatočné právne záruky na ochranu záujmov občanov EÚ.
Zároveň potvrdil, že jeho misia hľadať nové strategické obchodné partnerstvá nekončí a jeho najbližšie pracovné cesty povedú najmä na východ, do Ázie.
„Rokovania, kde sme najviac pokročili, tak to je s Indonéziou. Keby sa nám podarilo túto dohodu uzavrieť, tak pôjde o obrovskú dohodu o voľnom obchode s najväčšou moslimskou krajinou. Hovoríme o 200 miliónoch ľudí. Je to veľmi silne rastúca ekonomika v juhovýchodnej Ázii,“ opísal situáciu Šefčovič.
Dodal, že je veľký záujem viacerých členov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) úzko spolupracovať s EÚ. Momentálne eurokomisia vedie rokovania s Thajskom a Malajziou, záujem je o Vietnam.
„Verím, že sa nám podarí dodržať náš politický záväzok a aj napriek zložitým rokovaniam sa dopracujeme k dohode aj s Indiou,“ prezradil Šefčovič. Počas stredajšieho stretnutia s novinármi v sídle Európskej komisie naznačil, že do Indie by mohol v tejto súvislosti cestovať ešte do konca septembra.
Podľa jeho slov pokračujú aj rokovania s Austráliou a spresnil, že jeho posledné pracovné stretnutie s austrálskym ministrom obchodu uviazlo pri téme poľnohospodárstvo.
„Budeme sa k tomu musieť vrátiť a pozrieť sa, či nevieme nájsť nejaké iné riešenie a odblokovať rokovania, ktoré sa pohybovali veľmi dobrým smerom,“ uviedol.
Pripomenul tiež, že v hre je aj ďalší región, s Úniou chce bližšie spolupracovať Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Bolo už niekoľko kôl rokovaní na expertnej úrovni so Saudskou Arábiou, obe strany majú podľa Šefčoviča záujem na rýchlom postupe. Verí, že ak budú tieto rokovania úspešné, otvorí to dvere širšej regionálnej dohode aj s ostatnými krajinami Perzského zálivu.
„Ameriku a Latinskú Ameriku sme už pokryli, teraz sa musíme venovať východu a ďalekému východu. A pre Afriku je tam viacero dohôd, ale tie majú trochu iný charakter než dohody o voľnom obchode,“ povedal Šefčovič v závere rozhovoru.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
