Šefčovič ocenil ukončenie rokovaní o dohode o digitálnom obchode

Brusel 10. marca (TASR) - EÚ a Kórejská republika uzavreli v pondelok rokovania o prelomovej dohode o digitálnom obchode (DTA), čím obe strany zdôraznili svoj záväzok k silnému a spoľahlivému partnerstvu, ktoré bude schopné čeliť dnešnému rýchlemu digitálnemu vývoju. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič zdôraznil, že dohoda so Soulom bude mať pozitívny vplyv na každodenný život Európanov, informuje spravodajca TASR.



Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že dohodu podpísal s kórejským ministrom obchodu Čong In-kyom na zasadnutí 12. obchodného výboru v rámci Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Dodal, že obe strany zdôraznili dôležitosť vzájomne výhodných pravidiel týkajúcich sa dátových a digitálnych technológií, ktoré čoraz viac prenikajú do každej sféry života.



Slovenský eurokomisár pripomenul že digitálny obchod predstavuje približne 25 % celého medzinárodného obchodu a v skutočnosti rastie rýchlejšie ako tradičný obchod.



"EÚ je globálnym lídrom vo vývoze aj dovoze digitálne dodávaných služieb, ktorých celková hodnota v roku 2022 predstavovala 1,3 bilióna eur, čiže 54 percent celkového obchodu EÚ so službami. Dohoda s Kórejskou republikou je významným míľnikom, ktorý nasleduje po podobnej prelomovej dohode so Singapurom, ktorú plánujeme podpísať v najbližších mesiacoch," uviedol Šefčovič a zdôraznil, že dohoda so Soulom bude mať pozitívny vplyv na každodenný život Európanov. Zároveň dodal, že v týchto dňoch pokračuje v obchodných rokovaniach s partnermi z Thajska.



Ambiciózna dohoda podľa neho odzrkadľuje záväzok EÚ stanoviť vysoko štandardné pravidlá digitálneho obchodu a ďalej prepájať digitálne ekonomiky EÚ a Kórey. Dohoda poskytuje záväzné pravidlá, ktoré budujú dôveru spotrebiteľov, zabezpečia predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky a dôveryhodné toky údajov a zároveň odstraňuje a predchádza vzniku neodôvodnených prekážok digitálneho obchodu.



DTA podporí prístup k budovaniu digitálnych a dátových pravidiel s jednotlivcami a ich právami. Zabezpečí, aby si EÚ a Kórea zachovali politický priestor na rozvoj a implementáciu politík potrebných na riešenie nových výziev v digitálnom hospodárstve.



Ustanovenia DTA sa týkajú cezhraničných tokov údajov, ochrany súkromia a osobných údajov, ciel pri elektronických prenosoch, elektronických zmlúv, overovacích a dôveryhodných služieb, ochrany zdrojového kódu, dôvery spotrebiteľov v online priestore, nevyžiadanej priamej marketingovej komunikácie, otvorených vládnych údajov a regulačnej spolupráce v oblasti digitálneho obchodu.



Dohoda umožní európskym spoločnostiam efektívnejšie obsluhovať svojich juhokórejských zákazníkov priamo z Európy. Európski spotrebitelia budú mať prospech zo zlepšených predpisov na ochranu spotrebiteľa a opatrení na riešenie nevyžiadanej komunikácie.



EÚ a Kórejská republika sa zároveň dohodli na prehĺbení svojej dohody o voľnom obchode z roku 2010 zriadením nového špecializovaného výboru pre vznikajúce obchodné a hospodárske otázky.



Komisia a Kórea budú teraz postupovať tak, aby sa dopracovali k formálnemu podpísaniu a uzavretiu DTA. Na strane Bruselu to zahŕňa právnu úpravu a preklady do všetkých jazykov EÚ predtým, ako bude možné návrh zaslať Rade EÚ a Európskemu parlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)