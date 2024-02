Šefčovič ocenil, že cez AggregateEU sa darí objednávať zásoby plynu

Brusel 28. februára (TASR) - Exekutíva Európskej únie (EÚ) v utorok (27. 2.) zaznamenala ďalší pozitívny míľnik pre prácu Energetickej platformy EÚ. Prvý tender s novým strednodobým produktom na nákup plynu v rámci energetickej online platformy AggregateEU prilákal ponuky na celkový objem 97,4 miliardy kubických metrov (bcm) plynu. Oznámil to v stredu Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda Európskej komisie (EK).



Šefčovič už minulý týždeň oznámil, že EK má vynikajúcu odozvu na novú službu - strednodobý produkt v rámci platformy AggregateEU, prostredníctvom ktorej môžu spoločnosti nakupujúce plyn predkladať dopyt po plyne na obdobie piatich rokov, do októbra 2029.



Prostredníctvom mechanizmu AggregateEU eurokomisia minulý týždeň zhromaždila dopyt v objeme 34 miliárd m3 plynu od 19 spoločností. Tieto objemy boli zadané do verejnej súťaže a ponuky sú takmer trojnásobkom dopytu.



Dodávatelia a spotrebitelia budú teraz spárovaní prostredníctvom platformy AggregateEU a jednotlivé spoločnosti budú môcť uzatvárať zmluvy na báze bilaterálnych rokovaní.



"Je to ďalší pozitívny míľnik pre prácu Energetickej platformy EÚ. Prostredníctvom koordinácie a spolupráce zvyšujeme energetickú bezpečnosť Európy v náročných geopolitických podmienkach. Ponuky prevyšujú spoločný dopyt po plyne, v skutočnosti sú takmer trojnásobné. To je pozoruhodný výsledok," opísal situáciu Šefčovič v správe pre médiá. Podľa neho to dokazuje, že platforma AggregateEU sa stala "dynamickým trhom" pre kupujúcich a spoľahlivých medzinárodných dodávateľov plynu a že podporuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a udržuje stabilné ceny pre spotrebiteľov v EÚ.



V rámci prvého strednodobého výberového konania mohli kupujúci predložiť dopyt po plyne na viaceré šesťmesačné obdobia, maximálne však na päť rokov, od apríla 2024 do októbra 2029.



Cieľom nového strednodobého produktu je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť dodávok pre zúčastnené spoločnosti v nasledujúcich rokoch, pričom stavia na základoch krízového mechanizmu zavedeného v roku 2023.



Komisia spresnila, že v priebehu tohto roka budú nasledovať ďalšie tendre, krátkodobé aj strednodobé. Koncom minulého roka dosiahli inštitúcie EÚ dočasnú politickú dohodu o legislatívnom balíku o vodíku a dekarbonizovaných plynoch, ktorým sa spoločný nákup plynu v EÚ zmení na trvalý nástroj.