Šefčovič odcestoval do Washingtonu na rokovania o clách

Brusel 16. júla (TASR) - Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič odcestoval v stredu do Washingtonu na rokovania o clách. Stretne sa s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prezident USA Donald Trump pohrozil Európskej únii (EÚ) clom vo výške 30 % od 1. augusta. To je úroveň, ktorú Európa považuje za neprijateľnú, a ktorá by ukončila bežný obchod medzi dvoma najväčšími svetovými trhmi.



Európska komisia medzitým pripravila nový balík odvetných ciel na tovar z USA v hodnote 72 miliárd eur. Dotknú sa širokej škály produktov, od lietadiel Boeing cez bourbon po autá, ak rokovania s Washingtonom zlyhajú.



„Trumpove clá majú len porazených,“ povedal nemecký minister financií Lars Klingbeil na tlačovej konferencii s tým, že clá ohrozujú americkú ekonomiku prinajmenšom rovnako ako európsku. Dodal však, že EÚ žiada férovú dohodu a nebude súhlasiť so všetkým, preto musia byť pripravené protiopatrenia.



Trumpove zavádzanie ciel je často chaotické. Jeho kroky zvrátili desaťročia znižovania globálnych obchodných bariér, znepokojili finančné trhy, zvýšili riziko inflácie a tvrdo zasiahli európske firmy.



Očakáva sa, že európske spoločnosti oznámia za 2. štvrťrok pokles ziskov aj tržieb, čo bude ich najslabší výsledok za viac ako rok. Akcie európskych automobiliek vrátane nemeckého Volkswagenu klesli po utorkovom (15. 7.) večernom varovaní spoločnosti Renault pred slabším ziskom. To vyvolalo obavy o zdravie európskeho automobilového priemyslu, ktorý zápasí v USA s clami vo výške 25 %.



Jediné prijateľné clo na vývoz z EÚ do USA by bolo nulové, pretože blok už teraz čelí negatívnemu výmennému kurzu, uviedol v stredu šéf talianskej podnikateľskej loby Confindustria Emanuele Orsini. Poukázal pritom na zhodnotenie eura voči doláru. Spoločná európska mena od začiatku roka vzrástla voči doláru o viac ako 12 %.



Termín 1. august dáva obom stranám čas na rokovania o nižších colných sadzbách. Niektorí ekonómovia poukazujú tiež na Trumpov „vzorec“ ustupovania od svojich pôvodných colných hrozieb.