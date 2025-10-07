< sekcia Ekonomika
Šefčovič opísal, aké opatrenia navrhla EÚ na ochranu oceliarov
Spresnil, že dovozné kvóty sa znížia o 47 % a ak by niekto chcel dovážať oceľ nad tieto kvóty, bude čeliť clám vo výške 50 %.
Autor TASR
Brusel 7. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) zavádza opatrenia na ochranu európskych oceliarov, ktoré pomôžu aj slovenským výrobcom ocele. Uviedol to v utorok eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.
Šefčovič pred predstavením tejto stratégie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu upozornil, že Európska komisia (EK) predkladá opatrenia na ochranu oceliarskeho trhu, lebo situácia sa stala neudržateľnou a EÚ stráca svoju ekonomickú bezpečnosť.
„Pristúpili sme k zásadným opatreniam. Znižujeme dovozné kvóty pre oceľ dovážanú do EÚ o 47 percent, aby sme uchránili fabriky z EÚ vyrábajúce oceľ. Má to zabrániť tomu, aby sa strácali pracovné miesta, a zároveň chceme zabezpečiť budúcnosť pre oceliarsky priemysel, ktorý je chrbtovou kosťou pre výrobu strojárenských a iných výrobkov,“ opísal situáciu.
Spresnil, že dovozné kvóty sa znížia o 47 % a ak by niekto chcel dovážať oceľ nad tieto kvóty, bude čeliť clám vo výške 50 %. Vyjadril nádej, že kombinácia znížených kvót a zavedenie vysokého cla na dovoz presahujúci kvóty by mala lepšie chrániť európsky oceliarsky priemysel a posilniť jeho konkurencieschopnosť.
Dôvodom prijatých krokov je skutočnosť, že výrazne narástla nadkapacita ocele v tretích krajinách, ktoré svoje výrobky umiestňujú na európsky trh. EÚ si podľa neho všíma, že aj iné veľké ekonomiky, ako sú USA či Kanada, uzatvárajú svoje trhy pred nadmernou kapacitou ocele.
„Veríme, že aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí prejsť do ďalšej etapy rozhovorov s USA, keďže ide o podobné snahy, aby sme vyriešili jednak otázku vývozov vysokošpecializovnej ocele do USA, ale zároveň aby sme mali vhodné argumenty na odstránenie colných opatrení voči derivátom, čiže produktom z Európy exportovaným do USA, ktoré obsahujú oceľ. Výrazne by sa tým znížili colné výdavky pre európskych exportérov,“ upozornil.
Šefčovič verí, že nové opatrenia EK budú prospešné aj pre slovenských výrobcov, ktorí sa rovnako dostali do zložitej situácie pre záplavu nadkapacitnej ocele z tretích krajín v Európe.
„Zároveň sa týmto otvárajú možnosti vývozu oceliarskych výrobkov do USA. Verím, že budeme pracovať na spoločnom riešení týchto veľkých nadprodukcií spolu s našimi americkými partnermi. Pre Slovensko to znamená dobrú správu, že pracovné miesta v oceliarskom priemysle sa nebudú strácať, že bude možné vytvoriť nový podnikateľský model pre fungovanie železiarní a oceliarní. Vytvára to taký nový podnikateľský priestor a tiež ubezpečenie, že budúcnosť pracovníkov v regiónoch s oceliarstvom je výrazne ochránená,“ vysvetlil.
Súčasné americké clá na oceľ a hliník z EÚ sú na úrovni 50 %. Šefčovič upozornil, že so svojimi americkými partnermi je v stálom kontakte. Minulý týždeň odoslal oficiálny list do Washingtonu o chystaných krokoch EÚ a o konkrétnych položkách, najmä derivátoch z ocele, kde EÚ chce znížiť súčasné clá alebo ich dostať na 15-percentnú colnú hranicu.
Dodal, že prijatie rovnakých opatrení, ako zaviedli USA voči nadmernej kapacite ocele, bola jedna z podmienok americkej strany, aby spolu vytvorili „ochranný val“ pred nadkapacitnou produkciou ocele z tretích krajín. Obe strany sa zhodujú v tom, že americkí a európski oceliari nie sú vo vzájomnej konkurencii a majú komplementárnu výrobu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
