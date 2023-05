Šefčovič oznámil spustenie prvej súťaže na spoločný nákup plynu

Brusel 10. mája (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v stredu oznámil, že eurokomisia spustila prvú medzinárodnú súťaž na spoločný nákup plynu v rámci energetickej platformy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa jeho slov ide o "historický míľnik", pretože sa prvýkrát využíva kolektívna ekonomická váha EÚ na zvýšenie energetickej bezpečnosti a riešenie vysokých cien plynu.



"Reakcia trhu bola pozitívna a povzbudivá. Približne 107 spoločností sa doteraz prihlásilo k účasti na spoločnom nákupe plynu prostredníctvom nedávno vytvoreného mechanizmu AggregateEU. A ďalšie spoločnosti prejavujú záujem," uviedol Šefčovič pre médiá.



Spresnil, že v prvom tendri, ktorý sa začal v stredu, 77 európskych spoločností predložilo žiadosti o celkový objem približne 11,6 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Dopyt po skvapalnenom plyne (LNG) predstavuje približne 2,8 miliardy m3, pričom takmer 9,6 miliardy m3 plynu je požadovaných na dodanie potrubím.



"Pozývam teraz všetkých spoľahlivých medzinárodných dodávateľov, aby predložili svoje ponuky na pokrytie záujmu európskych zákazníkov," vyhlásil Šefčovič.



Dodal, že prvé kolo výberového konania je otvorené do 15. mája a vzťahuje sa na dodávky plynu od júna 2023 do mája 2024.



Slovenský eurokomisár upozornil, že AggregateEU je nový spôsob obchodovania s plynom v Európe, ktorý posilňuje energetickú bezpečnosť EÚ a dodal, že je to obojstranná výhra pre európskych zákazníkov a pre medzinárodných dodávateľov.



"Na jednej strane AggregateEU pomôže európskemu priemyslu, vrátane energeticky náročných spoločností, vytvoriť nové obchodné vzťahy s alternatívnymi dodávateľmi plynu, čo sa deje v kontexte úsilia EÚ o postupné vyradenie ruského plynu. Zároveň to otvára príležitosť pre medzinárodných dodávateľov plynu rozšíriť základňu svojich zákazníkov," opísal situáciu.



Šefčovič zdôraznil, že spustenie tendra na spoločný nákup plynu je výsledkom intenzívnej práce, ktorá sa začala vlani v decembri po prijatí nariadenia o energetickej solidarite. Ocenil v tejto súvislosti spoluprácu s členskými štátmi EÚ, ako aj s predstaviteľmi európskeho priemyslu.



"Komisia vybudovala tento trh od nuly, spoločnosti a členské štáty zareagovali pozitívne a teraz dávame našu ponuku na medzinárodný trh," uviedol v závere svojho prejavu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)