Šefčovič: Pozícia EÚ je v oblasti vodíka vďaka výskumu dobrá

Bratislava 13. novembra (TASR) - Štartovacia pozícia EÚ je v oblasti vodíka vďaka výskumu a inováciám dobrá. Uviedol to tento týždeň Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, na 2. ročníku energetickej konferencie Energy Manifest Fórum 2022 organizovanej Slovenskou batériovou alianciou (SBaA) a Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska.



"EÚ má veľmi silné postavenie, pokiaľ ide o elektrolyzéry, veľké palivové články alebo o čerpacie stanice. V rámci projektu REPowerEU sme zdvojnásobili náš cieľ na rok 2030, ktorým je každoročná výroba 10 miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov v EÚ a 10 miliónov ton vodíka ročného dovozu. Chceli by sme využiť tento vodík na zníženie našej spotreby plynu, ktorý dovážame zo zahraničia, a podporiť tak moderné odvetvia spojené s výrobou a využívaním vodíka," priblížil eurokomisár.



"Okrem regulačného rámca EÚ, ktorý umožní výrobu a využívanie vodíka vo veľkom rozsahu, sa musíme zamerať aj na investície. Predsedníčka EK v prejave o stave EÚ už avizovala vytvorenie tzv. vodíkovej banky EÚ. Tá má pomocť urýchliť vytvorenie trhu s vodíkom v rámci EÚ najmä prostredníctvom využitia zdrojov inovačného fondu. Hovoríme zhruba o sume tri miliardy eur," poznamenal.



Spustenie pilotnej fázy vodíkovej banky je podľa Šefčoviča plánované už na začiatok budúceho roka. Výzva bola vyhlásená začiatkom novembra a zameriava sa na projekty dekarbonizácie a na projekty spojené s vodíkom.



Upozornil, že aj Slovensko bude mať prospech z európskych podpôr zameraných na čistý vodík. "Boli schválené dva projekty. Jeden na podzemné skladovanie vodíka, ktorý bude realizovať spoločnosť Nafta. Druhým je projekt sklárskej pece, v ktorej bude nahradený zemný plyn vodíkom, a to v spoločnosti Rona," spresnil.



Doplnil, že vodíkové aktivity podporuje na európskej úrovni Európska aliancia pre čistý vodík. "Momentálne je v tejto aliancii vyše 1700 spoločností. Tie spoločne pracujú na zásobníku vyše 800 projektov, ktoré by sa mali v budúcnosti realizovať," dodal eurokomisár.