Šefčovič: Pri dohode s USA sme chceli nájsť riešenia v prospech EÚ
Komisia koncom augusta predložila dva návrhy, ktoré pripravujú cestu k implementácii spoločného vyhlásenia EÚ a USA o clách z 21. augusta 2025.
Autor TASR
Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) sa snažila čo najskôr prijať legislatívne riešenia, ktoré by na základe obchodnej dohody so Spojenými štátmi čo najviac pomohli európskym výrobcom. V rozhovore pre bruselského spravodajcu TASR to uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Slovenský eurokomisár, ktorý po polročných rokovaniach s americkými partnermi dospel k novej obchodnej a colnej dohode, čo 27. júla v Škótsku potvrdili americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, počas stretnutia s novinármi akreditovanými v Bruseli zopakoval, že EÚ uzavrela najlepšiu možnú dohodu.
Potvrdil, že eurokomisia vyrába vlastné analýzy dosahu tejto dohody na ekonomiku EÚ, tiež porovnáva podobné zmluvy, ktoré administratíva USA uzavrela s inými krajinami, pričom platí, že EÚ spomedzi všetkých uzavrela najvýhodnejšiu dohodu.
Komisia koncom augusta predložila dva návrhy, ktoré pripravujú cestu k implementácii spoločného vyhlásenia EÚ a USA o clách z 21. augusta 2025. Oba návrhy sú prvými krokmi pre implementáciu colnej politiky a zabezpečujú zníženie ciel zo strany USA pre životne dôležitý automobilový sektor EÚ so spätnou platnosťou od 1. augusta.
Šefčovič skonštatoval, že dohodnutá horná hranica 15 % colného zaťaženia funguje dobre a dodal, že už v najbližších dňoch očakáva rozhodnutie americkej administratívy o znížení ciel pre autá vyvážané z EÚ z 27,5 % na 15 % so spomínanou spätnou platnosťou od 1. augusta.
„To bolo dôvodom, prečo sme takým rýchlym spôsobom predložili naše legislatívne návrhy. Má to veľký význam pre európske automobilky, lebo za uplynulý mesiac by ušetrili vyše 500 miliónov eur a bude to platiť každý ďalší mesiac do konca tohto roka,“ vysvetlil Šefčovič.
Dodal, že od 1. septembra v rámci režimu doložky najvyšších výhod platí nulové alebo takmer nulové colné zaťaženie napríklad pre lietadlá a ich súčiastky, generické liečivá a ich zložky a chemické prekurzory. Podľa jeho slov obe strany chcú tento zoznam v budúcnosti rozširovať.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
