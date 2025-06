Šefčovič privítal vyhlásenie o partnerstve medzi EÚ a Švajčiarskom

Brusel 24. júna (TASR) - Spoločné vyhlásenie o partnerstve medzi EÚ a Švajčiarskom predstavuje ďalší dôležitý krok vpred vo vzťahoch medzi oboma stranami. V utorok večer to vyhlásil eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šefčovič to vyhlásil počas spoločnej tlačovej konferencie po podpísaní spoločného vyhlásenia o partnerstve medzi EÚ a Švajčiarskom. Za švajčiarsku stranu vyhlásenie podpísal federálny prezident Ignazio Cassis.



„Spoločné vyhlásenie, ktoré sme práve podpísali, predstavuje ďalší dôležitý krok vpred medzi EÚ a Švajčiarskom. Nadväzuje na návrh Európskej komisie zo začiatku tohto mesiaca na podpísanie a uzavretie komplexného balíka dohôd, o ktorých sme rokovali minulý rok,“ vysvetlil slovenský eurokomisár.



Podľa Šefčoviča uvedený balík dohôd je kľúčom k modernizácii a prehĺbeniu vzájomných bilaterálnych vzťahov dvoch blízkych susedov a dôležitých obchodných partnerov. Spresnil, že po ich ratifikácii, tieto dohody prinesú skutočný úžitok občanom a podnikom na oboch stranách.



„Dnešné vyhlásenie potvrdzuje náš spoločný záväzok posilniť spoluprácu v kritických oblastiach, kým prebieha proces ratifikácie,“ zdôraznil Šefčovič. Dodal, že táto spolupráca už prináša hmatateľné výsledky. Pripomenul, že v oblasti výskumu prechodné opatrenia už teraz, v rámci rozpočtu EÚ na rok 2025, umožňujú švajčiarskym subjektom uchádzať sa o výzvy na výskum a odbornú prípravu v rámci programov Horizont Európa a Euratom.



Znamená to, že po podpísaní dohody, plánovanej ešte v tomto roku, švajčiarski účastníci získajú plný prístup k finančným prostriedkom EÚ. V oblasti pozemnej dopravy sa podľa jeho slov obe strany dohodli na predĺžení prechodných dohôd s Agentúrou EÚ pre železnice, čím sa zabezpečí bezproblémová železničná dopravu medzi EÚ a Švajčiarskom.



Dohody platia aj v oblasti zdravia, kde prioritou oboch strán je ochrana občanov. V prípade vážnych cezhraničných hrozieb sú eurokomisia a Švajčiarsko pripravené rýchlo koordinovať svoje kroky prostredníctvom ad hoc mechanizmov.



Šefčovič zdôraznil, že EÚ bude proces rýchlej ratifikácie dohôd plne podporovať a vyjadril nádej, že na švajčiarskej strane tak urobí aj Federálna rada.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)