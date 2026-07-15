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Šefčovič: Rada EÚ a Indie posilní obchodné vzťahy
Šefčovič zdôraznil, že mnohé z ciel, ktoré EÚ touto dohodou odstraňuje, sa pohybovali na úrovni 140 až 150 percent, napríklad aj pre automobily.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie (TTC) medzi EÚ a Indiou, ktoré sa konalo v stredu v Bruseli, je konkrétnym vyjadrením posúvania vzťahov medzi EÚ a Indiou na novú strategickú úroveň. Uviedol to pre TASR eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Na ministerskom zasadnutí sa okrem neho zúčastnila aj výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová a eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharievová. Spolu sa stretli s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom, indickým ministrom obchodu a priemyslu Pijušom Gojalom a štátnym ministrom pre elektroniku a informačné technológie Džitinom Prasádom.
„Je to také konkrétne vyjadrenie posúvania vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou na novú strategickú úroveň,“ vysvetlil Šefčovič založenie Rady pre obchod a technológie, ktorá sa podľa jeho slov bude opakovane stretávať. Spresnil, že stredajšie rokovania boli zamerané na to, ako viac spolupracovať v oblasti digitálnych technológií a ako čím skôr uviesť do platnosti dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a EÚ.
„Pokiaľ ide o rozsah, je to dohoda, ktorá bude vytvárať trh takmer dvoch miliárd ľudí. Indická ekonomika patrí k tým, ktoré za posledné obdobie rástli tempom okolo sedem - osem percent každý rok. Čiže je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejšie na tom trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti,“ opísal situáciu slovenský eurokomisár.
Šefčovič zdôraznil, že mnohé z ciel, ktoré EÚ touto dohodou odstraňuje, sa pohybovali na úrovni 140 až 150 percent, napríklad aj pre automobily. To všetko sa má postupne znížiť na nulu alebo na prijateľné úrovne. „Aj preto chceme využiť moment, ktorý sa vygeneroval touto dohodou o voľnom obchode, aj na užšiu spoluprácu v oblastiach, kde si India a Európa majú čo povedať. Jednoznačne sú to digitálne technológie, diverzifikácia obchodných vzťahov, kritické suroviny. Spolupráca v tejto oblasti, to sú témy, o ktorých budeme diskutovať detailnejšie,“ povedal Šefčovič.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Na ministerskom zasadnutí sa okrem neho zúčastnila aj výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová a eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharievová. Spolu sa stretli s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom, indickým ministrom obchodu a priemyslu Pijušom Gojalom a štátnym ministrom pre elektroniku a informačné technológie Džitinom Prasádom.
„Je to také konkrétne vyjadrenie posúvania vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou na novú strategickú úroveň,“ vysvetlil Šefčovič založenie Rady pre obchod a technológie, ktorá sa podľa jeho slov bude opakovane stretávať. Spresnil, že stredajšie rokovania boli zamerané na to, ako viac spolupracovať v oblasti digitálnych technológií a ako čím skôr uviesť do platnosti dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a EÚ.
„Pokiaľ ide o rozsah, je to dohoda, ktorá bude vytvárať trh takmer dvoch miliárd ľudí. Indická ekonomika patrí k tým, ktoré za posledné obdobie rástli tempom okolo sedem - osem percent každý rok. Čiže je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejšie na tom trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti,“ opísal situáciu slovenský eurokomisár.
Šefčovič zdôraznil, že mnohé z ciel, ktoré EÚ touto dohodou odstraňuje, sa pohybovali na úrovni 140 až 150 percent, napríklad aj pre automobily. To všetko sa má postupne znížiť na nulu alebo na prijateľné úrovne. „Aj preto chceme využiť moment, ktorý sa vygeneroval touto dohodou o voľnom obchode, aj na užšiu spoluprácu v oblastiach, kde si India a Európa majú čo povedať. Jednoznačne sú to digitálne technológie, diverzifikácia obchodných vzťahov, kritické suroviny. Spolupráca v tejto oblasti, to sú témy, o ktorých budeme diskutovať detailnejšie,“ povedal Šefčovič.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)