Šefčovič: Rastie záujem o upevnenie obchodných vzťahov s EÚ

Brusel 13. marca (TASR) - Zahraniční obchodní partneri od EÚ očakávajú, že si pri rokovaniach s USA o clách udrží pevné pozície a povesť jedného z najsilnejších obchodných hráčov sveta. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rozhovore pre slovenské médiá v Bruseli. Spresnil, že v posledných mesiacoch narastá záujem ekonomicky dôležitých krajín o posilnenie obchodných vzťahov s EÚ, informuje spravodajca TASR.



Šefčovič pripomenul, že sa koncom minulého roka podarilo dokončiť obchodnú dohodu s krajinami Mercosur, ukončili sa rokovania o modernizácii a rozšírení vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. V januári uzavrel rokovania o modernizácii globálnej dohody EÚ s Mexikom a začiatkom tohto týždňa aj rokovania o dohode o digitálnom obchode s Južnou Kóreou.



"Musím povedať, že odkedy začalo toto napätie a turbulencie, prichádzajúce zo Spojených štátov v obchodnej doméne, tak máme obrovský záujem o urýchlenie dohôd o voľnom obchode s EÚ," opísal situáciu. Spresnil, že po Mercosure, Švajčiarsku, Mexiku a Južnej Kórey sú to najmä krajiny Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) - Thajsko, Indonézia, Malajzia a Filipíny, ktoré majú záujem uzavrieť obchodné dohody s Úniou v priebehu niekoľkých mesiacov.



Rovnako to podľa neho platí aj o arabských krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a v posledných dňoch mal viacero pracovných stretnutí s predstaviteľmi Indie.



"Ten záujem je obrovský. Tie krajiny vnímajú túto situáciu podobne ako my. Chcú mať zodpovedného partnera, ktorý je predvídateľný, rešpektuje dohody a toho partnera vidia v nás. Máme z toho radosť, lebo bez ohľadu na to, cez aké napätie pôjdeme vo vzťahu s USA, vieme, že vďaka tejto veľkej sieti dohôd môžeme získať potrebné tovary, suroviny a poľnohospodárske produkty dôležité pre ekonomiku EÚ," vysvetlil.



Zároveň však vyjadril nádej, že sa EÚ v dohľadnom čase podarí nastoliť normálny vzťah a normálne podmienky pre obchodné vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi, lebo "najväčší obchodný vzťah na svete si to zaslúži".