Šefčovič rokoval o posilnení hospodárskych vzťahov EÚ s Južnou Kóreou
Obe strany v Soule zdôraznili výhody dohody o voľnom obchode pre podniky a občanov.
Autor TASR
Brusel 17. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a juhokórejský minister obchodu Yeo Han-koo v piatok spolu v Soule spolupredsedali 13. zasadnutiu Výboru pre obchod medzi EÚ a Kórejskou republikou v rámci dohody o voľnom obchode, ktorá posilní ekonomické partnerstvo medzi oboma stranami. Informuje o tom spravodajca TASR.
Podľa tlačovej správy EK obe strany posilnili svoje partnerstvo usporiadaním prvého strategického dialógu o obchode, dodávateľských reťazcoch a technológiách a zároveň schválili konečné znenie dohody o digitálnom obchode (DTA) medzi EÚ a Južnou Kóreou, ktorá sa má podpísať na samite EÚ a Južnej Kórey koncom tohto roka.
Šefčovič na sociálnej sieti pripomenul, že obchodné partnerstvo medzi EÚ a Južnou Kóreou v roku 2025 znamenalo obrat vo výške 124 miliárd eur v obchode s tovarom, pričom EÚ je najväčším investorom v tejto krajine.
Obe strany v Soule zdôraznili výhody dohody o voľnom obchode pre podniky a občanov. Privítali aj pokrok v aktualizácii prílohy o motorových vozidlách a ich súčiastkach, dohodu o práci na vzájomnom uznávaní elektroniky a rozhodnutie o zriadení pracovnej skupiny pre kozmetiku. Otvorene diskutovali o kľúčových obchodných prekážkach a problémoch, ktorým čelia európske podniky, poľnohospodári a ďalšie zainteresované strany pri pôsobení v Južnej Kórei.
Šefčovič sa v Soule zameral najmä na oblasti, ako je prístup na trh pre poľnohospodárske produkty, veterná energia na mori, automobilový priemysel a obmedzenia online predaja alkoholických nápojov. „Obzvlášť vítam naše silné zameranie na hospodársku bezpečnosť - od kritických nerastov až po kritické technológie. V dnešnom svete je spolupráca medzi podobne zmýšľajúcimi partnermi nevyhnutná na zabezpečenie stabilného, predvídateľného a vzájomne prospešného obchodu,“ uviedol eurokomisár v správe pre médiá.
Prostredníctvom strategického dialógu EÚ a Južná Kórea vytvorili platformu pre budúcu spoluprácu v oblasti kľúčových spoločných geoekonomických priorít, vrátane hospodárskej bezpečnosti, kritických surovín, ochrany dodávateľského reťazca s pokročilými technológiami a spolupráce v oblasti batérií.
Eurokomisár a minister Yeo sa dohodli na začatí príprav na spustenie budúceho strategického partnerstva medzi EÚ a Južnou Kóreou, ktoré by malo byť potvrdené počas bilaterálneho samitu v závere tohto roku. Obe strany nakoniec privítali dokončenie dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá odráža záväzok EÚ stanoviť vysokokvalitné pravidlá digitálneho obchodu a ďalej prepájať digitálne ekonomiky EÚ a Južnej Kórey.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
