< sekcia Ekonomika
Šefčovič: Rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Autor TASR
Brusel 15. apríla (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR priznal, že nedávne ministerské rokovania v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré prebehli od 26. do 30. marca v kamerunskom meste Yaoundé a na ktorých zastupoval EÚ, nepovažuje za úspešné z pohľadu dosiahnutých výsledkov a reformných snáh. Upozornil, že 14. ministerskej konferencii WTO (MC14) predchádzala intenzívna príprava, ako však dodal, odchádzal z toto stretnutia „so zmiešanými pocitmi“, lebo mnohé dôležité veci sa nepodarilo dotiahnuť do konca.
„Vždy je veľmi náročné nájsť konsenzus medzi 166 krajinami. Ale niektoré z tých priorít, ktoré sme si aj my stanovili, sa nedostali do fázy, kde môžeme povedať, že boli schválené. Čiže ten proces sme neukončili,“ uviedol slovenský eurokomisár s odkazom na prebiehajúce snahy reformovať fungovanie WTO.
Dodal, že rokovania ďalej pokračujú v Ženeve. Pripomenul, že na konferencii najväčšie a kľúčové krajiny mali najvyššie zastúpenie, napríklad Spojené štáty americké, India, Čína a EÚ, ale očakával, že aj ostatné členské krajiny WTO budú zastúpené na vysokej politickej úrovni. Mnohé štáty však zastupovali iba veľvyslanci, čo vníma ako problém, lebo tí nemali mandát na to, aby prijímali dôležité politické rozhodnutia, ktoré sa od tohto stretnutia očakávali.
„Veľkou prioritou, ktorá zostáva aj do budúcna, je potreba vyrovnania hry v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Stále platia pravidlá z roku 1995, ale váha tých jednotlivých hráčov sa medzitým dramaticky zmenila,“ vysvetlil. Dodal, že je to preto, lebo niektoré krajiny, ktoré boli v tom čase v rozvojovej fáze, dnes patria medzi svetové ekonomické mocnosti, čo sa neodzrkadľuje v rovnováhe medzi právami a povinnosťami na pôde WTO.
Podľa jeho slov pre EÚ tento stav často predstavuje problém, pretože Únia zostáva otvorená voči ekonomikám týchto krajín, ale tá otvorenosť nie je recipročná. „Pokiaľ chceme prijímať nejaké ochranné opatrenia, tak sme viazaní prísnymi a zdĺhavými procedúrami zo strany Svetovej obchodnej organizácie. Musíme postupovať rovnako voči všetkým členským krajinám. To znamená, že adresnosť opatrení, ktoré by odzrkadľovali otvorenosť nášho partnera pre ekonomickú spoluprácu, sa nedá dosiahnuť na základe súčasných pravidiel,“ povedal Šefčovič.
Spresnil, že na konferencii sa nepodarilo pokročiť pri vyrovnávaní týchto a nájdení novej rovnováhy. Tá je potrebná aj vzhľadom na novú dynamiku vo svetovom obchode na to, že digitálny obchod dnes stále viac a viac dominuje.
„Dohodli sme sa, že ten proces bude pokračovať v Ženeve. Ale za EÚ som prezentoval jednoznačný postoj, že nemôžeme pokračovať tak, ako doposiaľ. Navrhol som, aby naši veľvyslanci v Ženeve dostali jasný mandát, ako sa bude postupovať ďalej a aby politické špičky, ktoré zodpovedajú za tento proces v členských krajinách, boli doň zapájané oveľa častejšie,“ uviedol.
Tvrdí, že veľvyslanci s limitovanými mandátmi nevedia nájsť „zlatú strednú cestu“, ktorá by pomohla modernizovať WTO a vyrovnať vzťahy, aby bolo možné nájsť lepšie a účinnejšie nástroje, ako bojovať napríklad s priemyselnými nadkapacitami, ktoré zaťažujú a komplikujú svetový obchod.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
