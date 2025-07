Šefčovič s ministrami obchodu EÚ rokuje o možných proticlách voči USA

Brusel 14. júla (TASR) - Americké clá vo výške 30 percent na dovoz tovarov z Európskej únie (EÚ) by vážne ovplyvnili transatlantický obchod a dodávateľské reťazce. V pondelok to podľa tlačovej agentúry DPA vyhlásil eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



Šefčovič to uviedol po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obchod, v reakcii na vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa z minulej soboty (12. 7.) o hrozbe 30-percentného zvýšenia ciel od 1. augusta.



„Bude to mať obrovský dosah na obchod. Bude takmer nemožné pokračovať v obchodovaní tak, ako sme zvyknutí v rámci transatlantických vzťahov. Znemožňuje to obchodovanie,“ povedal Šefčovič, hlavný vyjednávač Európskej komisie v obchodnom spore s Washingtonom.



Podľa jeho slov by novými clami transatlantické dodávateľské reťazce boli silne ovplyvnené na oboch stranách Atlantiku a dodal, že ani USA by takýto scenár nechceli.



Zdôraznil, že EÚ prejavuje „obrovskú trpezlivosť a kreativitu pri hľadaní riešení“ s USA.



Agentúra DPA pripomenula, že Trumpovo oznámenie o zavádzaní dodatočných ciel prišlo v čase, keď vyjednávači EÚ dúfali, že dohoda s Washingtonom je už na spadnutie.



Ministri obchodu členských krajín EÚ v pondelok rokujú v Bruseli aj o tom, ako by mala Únia reagovať na najnovšie plány USA a ako pripraviť súbor možných protiopatrení.



Rokovania v mene dánskeho predsedníctva v Rade EÚ vedie dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen. Ten pred začiatkom rokovaní novinárom povedal, že EÚ nechce žiadnu obchodnú vojnu, lebo „nie je to v záujme nikoho“, ale chce „spravodlivú dohodu“. Potvrdil, že ak by Európania mali byť konfrontovaní nespravodlivými clami, musia byť pripravení zaviesť protiopatrenia.



V máji eurokomisia ako možné protiopatrenie navrhla na preclenie zoznam tovarov dovážaných z USA v hodnote až 95 miliárd eur, čo je ako doplnok k skoršiemu návrhu na obmedzenie vývozu oceľového šrotu a chemických výrobkov z EÚ do USA v hodnote 4,4 miliardy libier.



Komisia v posledných týždňoch v komunikácii s členskými štátmi a zástupcami priemyslu zisťovala spätnú väzbu čo sa týka primeranosti a vhodnosti protiopatrení.



Šefčovič potvrdil, že na zasadnutí ministrov obchodu krajín EÚ prediskutuje možné protiopatrenia zo strany Bruselu, ak obchodné rokovania s americkou stranou zlyhajú. Slovenský eurokomisár však zároveň priznal, že sa stále snaží nájsť riešenie a v priebehu pondelka by mal dohodnúť nové rokovania so svojimi americkými partnermi.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)